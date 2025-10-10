Advertisement

متفرقات

"ديسكورد".. من منصة ألعاب إلى أداة احتجاج تهزّ حكومات!

Lebanon 24
10-10-2025 | 05:00
A-
A+
Doc-P-1427528-638956781439071809.png
Doc-P-1427528-638956781439071809.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تصدر تطبيق "ديسكورد" (Discord) خلال الأسابيع الأخيرة واجهة النقاش العام في عدد من الدول، بعدما تحوّل من مساحة لتنسيق ألعاب الفيديو إلى ساحة افتراضية لتنظيم مظاهرات قادها أبناء الجيل زد (Gen Z).
Advertisement
ورغم عدم صدور إعلان رسمي حتى الآن، تتزايد المؤشرات على حظر التطبيق في الأردن، إلى جانب صعوبات في الوصول إليه داخل مصر، وفق ما أفاد به مستخدمون ومنشورات متداولة على منصات التواصل.

ورغم نفي الحكومتين الأردنية والمصرية اتخاذ أي إجراء رسمي، إلا أن تصاعد الحديث عن تعطيله أعاد النقاش حول طبيعة المنصة ووظيفتها الحقيقية: هل ما تزال مساحة للتواصل بين اللاعبين؟ أم أنها أصبحت أداة للتعبئة الرقمية والحشد الشعبي؟

أُطلقت "ديسكورد" عام 2015 على يد جيسون سيترون وستانيسلاف فيشنفسكي كمشروع ناشئ للاعبين، بعد فشل لعبتهما التجارية. وقدمت المنصة تجربة مختلفة، إذ دمجت بين بساطة التصميم وسرعة الاتصال الصوتي عبر بروتوكولات الإنترنت، فارتفع عدد مستخدميها من 10 ملايين عام 2016 إلى أكثر من 259 مليون مستخدم نشط شهريًا اليوم.

بمرور الوقت، تجاوزت المنصة حدود الألعاب. فبفضل ميزاتها التقنية، مثل المحادثات المشفرة (Dave Protocol) وغرف النقاش المغلقة، تحولت إلى وسيلة فعالة لتنظيم احتجاجات في المغرب، ونيبال، ومدغشقر، وكينيا، والفلبين، وبيرو وغيرها.
ويشبّه مراقبون هذا الدور بدور "فيسبوك" و"تويتر" أثناء ثورات الربيع العربي عام 2011.

جدير بالذكر أن التطبيق محظور كليًا في دول مثل تركيا، عمان، إيران، والصين، فيما تسمح الإمارات باستخدامه للمحادثات النصية فقط دون الصوتية أو المرئية.

يبدو أن "ديسكورد" خرج من عالم اللاعبين ليصبح أحد أدوات الجيل الرقمي في مواجهة السلطة.
 
(الجزيرة)
مواضيع ذات صلة
الاعتكاف في سجل رؤساء الحكومات: صرخة احتجاج أكثر منه أداة تغيير حقيقية
lebanon 24
10/10/2025 13:43:35 Lebanon 24 Lebanon 24
أوبن إيه آي تُطلق أدوات جديدة وتتجه لبناء "منصة تريليونية"
lebanon 24
10/10/2025 13:43:35 Lebanon 24 Lebanon 24
بناء لطلب الأردن.. إجراء من منصة الألعاب الشهيرة "روبلوكس"
lebanon 24
10/10/2025 13:43:35 Lebanon 24 Lebanon 24
من "غوغل".. إليكم أداة جديدة مهمة
lebanon 24
10/10/2025 13:43:35 Lebanon 24 Lebanon 24

متفرقات

تكنولوجيا وعلوم

الإمارات

الجزيرة

المصرية

النقاش

تركيا

أردني

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
04:00 | 2025-10-10
02:00 | 2025-10-10
00:30 | 2025-10-10
23:00 | 2025-10-09
16:00 | 2025-10-09
13:57 | 2025-10-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24