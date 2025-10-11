Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

طفرة نموّ غير مسبوقة تُرصد قرب كوكبة الحرباء

Lebanon 24
11-10-2025 | 14:00
أفاد باحثون في رسائل مجلة الفيزياء الفلكية برصد فترة نهمٍ مفاجئة لكوكبٍ مارق يبعد نحو 600 سنة ضوئية، يلتهم الغاز والغبار بمعدل يقارب 6 مليارات طن متري في الثانية—وهو أسرع نموّ مُوثَّق لكوكب، سواءٌ كان يدور حول نجمٍ مضيف أم معزول.
الكوكب الشاب Cha 1170-7626—المكتشف قبل نحو 20 عامًا في كوكبة الحرباء—تُقدَّر كتلته بين 5 و10 أضعاف كتلة المشتري، ويتغذى من قرصٍ محيط من الغاز والغبار، بحسب فريقٍ يقوده فيكتور ألمندروس آباد (مرصد باليرمو).

ورُصدت انبعاثاته فوق البنفسجية والمرئية وتحت الحمراء باستخدام VLT في تشيلي خلال أبريل/مايو، ثم كشفت بصمات الضوء في أواخر يونيو عن قفزة حادّة: تيار مادة يندفع على طول مجاله المغناطيسي.

قياسات تموز/آب (VLT وتلسكوب جيمس ويب) أظهرت أن معدّل التراكم أصبح أعلى بنحو ثماني مرات من الربيع، مع سخونة ولمعان أكبر لسطح الكوكب وبيئته، ورصد بخار ماء في القرص لم يُشاهد سابقًا.

مدة "الطفرة" من أواخر تموز إلى آب تُشبه نوبات نادرة معروفة لدى النجوم الفتية، ما يدعم سيناريو «ولادة نجمية» لكوكبٍ عائم قد يكون تشكّل بمعزل عن نجم أو قُذف من نظامٍ مضيف. بيانات 2016 تلمّح إلى أن هذه النوبات متكرّرة.

يعتزم الفريق إعادة الرصد لاحقًا هذا العام لتحديد ما إذا كان الكوكب ما زال في طور الامتلاء، وتقييم تواتر ومدّة هذه الأحداث لدى كواكب مارقة أخرى.
