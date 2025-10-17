Advertisement

متفرقات

بنوك الطاقة.. شحن متنقل قد يتحول إلى قنبلة في الجيب

Lebanon 24
17-10-2025 | 00:30
في زمن الإدمان على الهواتف الذكية، باتت بنوك الطاقة (Power Banks) جزءًا لا غنى عنه في الحقائب والجيوب. غير أن ما يغيب عن كثيرين هو أن هذه الأجهزة الصغيرة تحمل في داخلها بطاريات ليثيوم-أيون عالية الكفاءة، لكنها شديدة الحساسية وقد تتحول إلى مصدر خطر قاتل إذا أسيء استخدامها.
خطر الاشتعال والانفجار
أبرز تهديد يواجه مستخدمي بنوك الطاقة هو الهروب الحراري، وهي ظاهرة تحدث عند تعرض البطارية لحرارة مرتفعة أو تلف داخلي يؤدي إلى ارتفاع حرارتها بسرعة، ما يسبب انبعاث دخان أو انفجارًا.
وسُجلت حالات عالمية لاشتعال حقائب وسيارات بسبب شحن هذه الأجهزة بطريقة خاطئة أو باستخدام شواحن مقلّدة.

منتجات رخيصة.. مخاطرمكلفة
المنتجات منخفضة الجودة تمثل خطرًا آخر، إذ تفتقر إلى أنظمة الحماية من الشحن الزائد أو الدوائر القصيرة، ما قد يؤدي إلى تماس كهربائي أو تلف الأجهزة الموصولة بها.
ويُنصح باقتناء بنوك طاقة تحمل علامات أمان مثل CE أو UL، مزودة بأنظمة فصل حراري ووقاية من الجهد المرتفع.

خطر على متن الطائرة
تحظر شركات الطيران نقل بنوك الطاقة الليثيوم في الأمتعة المشحونة خشية الانفجار في عنابر الشحن المغلقة. ويسمح فقط بحملها في المقصورة بقدرة لا تتجاوز 100 واط/ساعة، وإلا يُصادر الجهاز أو يُمنع الراكب من السفر.

سوء الاستخدام والتخزين
ترك بنك الطاقة في سيارة تحت الشمس، أو شحنه طوال الليل، أو تعريضه للرطوبة، كلها ممارسات تضعف عمر البطارية وتزيد خطر الانفجار. كما يؤدي تفريغ البطارية بالكامل لفترات طويلة إلى تدهور كيميائي داخل الخلايا وفقدان الكفاءة.

الخبراء يشددون على أن التعامل الآمن مع هذه الأجهزة الصغيرة ليس رفاهية، بل ضرورة تكنولوجية قد تقي من كارثة محتملة.
