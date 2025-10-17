خطوة جديدة من X لمحاربة التضليل

Advertisement

تعكف منصة X التابعة لإيلون ، على تطوير ميزة جديدة تكشف المزيد من المعلومات حول المستخدمين الذين يديرون حساباتهم على X، وذلك بهدف مساعدة المستخدمين على فهم من يتواصلون معه على المنصة بشكل أفضل.ووفقًا لمنشور جديد لنيكيتا بير، رئيس قسم المنتجات في X، ستبدأ الشبكة الاجتماعية بتجربة عرض المزيد من المعلومات على حسابات المستخدمين، بما في ذلك تفاصيل مثل تاريخ إنشاء الحساب، وموقعه، وعدد مرات تغيير اسم المستخدم، وكيفية استخدامه لخدمة X.وأكد "بير"، أنه من خلال بعض هذه التفاصيل، سيتمكن المستخدمون من اتخاذ قرار أكثر استنارة بشأن ما إذا كان شخص ما يدير حسابًا حقيقيًا أم أنه ربما يكون روبوتًا أو جهة سيئة تحاول نشر معلومات مضللة، لاسيما في ظل انتشار الصفحات الشخصية التي يديرها روبوتات .كما قال" بير"، إن شركة X ستبدأ باختبار الميزة أولاً على بعض ملفات تعريف موظفيها الأسبوع المقبل للحصول على آراء المستخدمين قبل تعميمها على نطاق أوسع.كما أشار في رده على سؤال حول خصوصية المستخدم إلى إمكانية إلغاء عرض هذه المعلومات، وأضاف: "إذا قام المستخدم بضبط إعدادات الخصوصية، فمن المرجح أن يظهر ذلك في ملفه الشخصي".كما تناول المخاوف المتعلقة بكشف مواقع الأشخاص، نظرًا لوجود بعض المناطق التي قد تُفرض فيها عقوبات على استخدام التعبيرات، قائلاً إن شركة X قد تستبدل اسم المنطقة بالدولة في هذه الحالات. (اليوم السابع)