Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

احذرها.. أخطاء شائعة تدمر بطارية هاتفك

Lebanon 24
19-10-2025 | 14:00
A-
A+
Doc-P-1431485-638965100378569194.webp
Doc-P-1431485-638965100378569194.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

كشفت دراسة تقنية حديثة أن كثيرًا من مستخدمي الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية يرتكبون أخطاء شائعة عند الشحن تؤثر سلبًا على عمر البطارية وأدائها مع مرور الوقت، مؤكدة أن السبب ليس البطارية نفسها أو الشركة المصنعة، بل طريقة الشحن والاستخدام اليومي للجهاز.

 

ومن أبرز هذه الأخطاء ترك الجهاز موصولًا بالشاحن طوال الليل بعد اكتمال الشحن، ما يجهد خلايا البطارية ويعجل تلفها، وينصح الخبراء بالحفاظ على مستوى الشحن بين 20٪ و80٪، وتفعيل خاصية الشحن المحسّن ووضع الجهاز على سطح بارد أثناء الشحن.

 

كما يُعد انتظار نفاد البطارية تمامًا قبل إعادة الشحن خطأ آخر، إذ يفضل شحن الجهاز عند انخفاض الشحن إلى نحو 20٪ أو بين 40٪ و60٪ إذا كان سيُخزن لفترة طويلة.

 

وأخيرًا، استخدام شواحن وكابلات غير أصلية قد يسبب سخونة البطارية وتلفها المبكر، لذلك يُنصح دائمًا باستخدام الشاحن والكابل الأصليين أو المعتمدين من الشركة المصنعة. وللحفاظ على عمر البطارية، يُنصح باتباع قاعدة الشحن بين 20٪ و80٪، وتجنب استخدام الجهاز لفترات طويلة أثناء الشحن، وتحديث نظام التشغيل بانتظام للاستفادة من تحسينات إدارة الطاقة، إذ أن العادات اليومية البسيطة في الشحن والاستخدام تصنع فرقًا كبيرًا في أداء الجهاز واستمرارية بطاريته.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
تحذير طبي: إشعارات الهواتف تدمّر صحتنا العقلية والجسدية
lebanon 24
20/10/2025 00:51:05 Lebanon 24 Lebanon 24
طرق بسيطة لمعرفة التطبيقات التي تستهلك بطارية أندرويد وآيفون
lebanon 24
20/10/2025 00:51:05 Lebanon 24 Lebanon 24
الشرع: في السويداء وقعت أخطاء من الجميع وهناك مساعٍ جديد للمصالحة وتأليف القلوب
lebanon 24
20/10/2025 00:51:05 Lebanon 24 Lebanon 24
الشرع: حصلت أخطاء من جميع الأطراف من الطائفة الدرزية الكريمة ومن البدو وحتى من الدولة نفسها
lebanon 24
20/10/2025 00:51:05 Lebanon 24 Lebanon 24

العادات اليومية

مع مرور الوقت

إدارة الطاقة

ام شو

شواح

بانت

دارت

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
16:00 | 2025-10-19
10:00 | 2025-10-19
09:00 | 2025-10-19
07:35 | 2025-10-19
07:00 | 2025-10-19
04:30 | 2025-10-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24