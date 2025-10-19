احذرها.. أخطاء شائعة تدمر بطارية هاتفك

كشفت دراسة تقنية حديثة أن كثيرًا من مستخدمي الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية يرتكبون أخطاء شائعة عند الشحن تؤثر سلبًا على عمر البطارية وأدائها ، مؤكدة أن السبب ليس البطارية نفسها أو الشركة المصنعة، بل طريقة الشحن والاستخدام اليومي للجهاز.

ومن أبرز هذه الأخطاء ترك الجهاز موصولًا بالشاحن طوال الليل بعد اكتمال الشحن، ما يجهد خلايا البطارية ويعجل تلفها، وينصح الخبراء بالحفاظ على مستوى الشحن بين 20٪ و80٪، وتفعيل خاصية الشحن المحسّن ووضع الجهاز على سطح بارد أثناء الشحن.

كما يُعد انتظار نفاد البطارية تمامًا قبل إعادة الشحن خطأ آخر، إذ يفضل شحن الجهاز عند انخفاض الشحن إلى نحو 20٪ أو بين 40٪ و60٪ إذا كان سيُخزن لفترة طويلة.

وأخيرًا، استخدام شواحن وكابلات غير أصلية قد يسبب سخونة البطارية وتلفها المبكر، لذلك يُنصح دائمًا باستخدام الشاحن والكابل الأصليين أو المعتمدين من الشركة المصنعة. وللحفاظ على عمر البطارية، يُنصح باتباع قاعدة الشحن بين 20٪ و80٪، وتجنب استخدام الجهاز لفترات طويلة أثناء الشحن، وتحديث نظام التشغيل بانتظام للاستفادة من تحسينات ، إذ أن البسيطة في الشحن والاستخدام تصنع فرقًا كبيرًا في أداء الجهاز واستمرارية بطاريته.