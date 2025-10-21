ظاهرة غريبة في آيفون 17 Pro… اللون يتغير تحت الشمس!

Advertisement

بدأ بعض مالكي هواتف آيفون 17 Pro و17 Pro Max باللون البرتقالي الكوني Cosmic Orange يلاحظون تغير لون هيكل أجهزتهم تدريجيًا إلى اللون الوردي الذهبي "روز غولد"، وهي ظاهرة أثارت قلق المستخدمين الأوائل. ولم يقتصر الأمر على اللون البرتقالي، إذ أبلغ بعض المستخدمين عن حدوث تغيّر مشابه في اللون الأزرق العميق Deep Blue.وأشارت التقارير إلى أن البهتان يبدأ عادة من منطقة الكاميرا الخلفية قبل أن يمتد تدريجيًا إلى باقي الهيكل المعدني المصنوع من الألمنيوم، بينما تبقى الطبقة الزجاجية في منتصف الظهر سليمة. ويُرجح بعض المستخدمين أن التعرض المباشر لأشعة UV السبب وراء هذا التغير، ما يشير إلى احتمال وجود ضعف في مقاومة الطلاء الخارجي للألوان الجديدة.ورغم السخرية الطريفة لبعض المستخدمين من حصولهم على "لون الوردي الذهبي مجانًا" بمجرد تعريض الهاتف للشمس، لم تصدر أي تصريحات رسمية حول المشكلة حتى الآن، ولا يُعرف مدى انتشارها أو عدد الأجهزة المتأثرة.