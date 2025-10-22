سامسونغ تراهن على الذكاء الاصطناعي وتدخل سوق الواقع الممتد بسماعة "Galaxy XR"

Advertisement

أصدرت « إليكترونيكس» سماعة الواقع الموسع (جالاكسي إكس.آر)، معتمدة على ميزات من «غوغل» لدفعها إلى سوق تهيمن عليها شركتا «ميتا» و«أبل».وستبلغ كلفة سماعة الرأس، التي تشبه تلك التي تصنعها شركات أخرى مثل «ميتا»، 1799 دولارا أو نحو نصف سعر «فيجن برو» من «أبل».وهي الأولى من عائلة من الأجهزة الجديدة التي تعمل بنظام التشغيل (أندرويد إكس.آر) والذكاء الاصطناعي، في شراكة طويلة الأمد مع «غوغل» التابعة لـ«ألفابت» و«كوالكوم».رئيس «غوغل» للواقع المعزز والموسع شرهام إيزادي في مقابلة قبل طرح السماعة أمس الثلاثاء «هناك رحلة كاملة أمامنا فيما يتعلق بالأجهزة الأخرى وعوامل الشكل».وقال المسؤولون التنفيذيون إن الخطوة التالية ستكون إطلاق نظارات أخف وزنا، رافضين الخوض في التفاصيل.وأعلنت «سامسونغ» عن شراكات مع شركة «واربي باركر» وشركة «جنتل مونستر» الجنوبية للنظارات الفاخرة.وأشعل السباق لإيجاد أشكال جديدة للترفيه والحوسبة، مدعومة بالذكاء الاصطناعي، معركة بين كبريات شركات التكنولوجيا. وتهيمن «ميتا» المالكة لتطبيق «إنستغرام» على صناعة سماعات بحصة سوقية تقارب 80 في المئة، بينما تتخلف «أبل» عنها.يجمع جهاز (جالاكسي إكس.آر) الذي طال انتظاره، والذي عُرض لأول مرة العام الماضي، بين ميزات الواقع الافتراضي والمختلط. ويتيح للمستخدمين مشاهدة مقاطع مصورة، مثل تلك الموجودة على موقع التابع لألفابت، أو ممارسة الألعاب ومشاهدة الصور مع السماح للمستخدمين بالتفاعل مع محيطهم.وتستفيد هذه الميزة الأخيرة من خدمة «جيميناي» من «غوغل»، والتي يمكنها تحليل ما يراه المستخدمون وتقديم توجيهات أو معلومات عن الأشياء في العالم الحقيقي من خلال النظر إلى الأشياء والدوران حولها بأصابعهم.وقالت «سامسونجغ» و«غوغل» إن العملاء الذين سيشترون السماعة هذا العام سيحصلون على حزمة من الخدمات المجانية منها الوصول إلى « إيه.آي. برو» و«يوتيوب بريميوم» و«غوغل باس» لمدة 12 شهرا. (الرأي)