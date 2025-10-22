24
تكنولوجيا وعلوم
تعزّز تجربة AirPods.. ميزات ذكية جديدة من أبل في "iOS 26"
Lebanon 24
22-10-2025
|
16:00
تواصل
شركة أبل
تطوير تجربة المستخدم مع سماعات AirPods من خلال تحديث نظام iOS 26، الذي يجلب مجموعة من الميزات الذكية والمخفية لتحسين الأداء والتفاعل مع البيئة المحيطة.
أبرز الميزات الجديدة:
التحكم باللمس:
سماعات AirPods 4 تتيح تنفيذ مهام متعددة عبر اللمس؛ بنقرة واحدة يمكن تشغيل أو إيقاف الوسائط والرد على المكالمات، وبنقرتين الانتقال إلى المقطع التالي، وبالضغط المستمر يمكن تفعيل سيري أو تنفيذ أوامر بالإيماءات مثل إيماءة الرأس.
إلغاء الضوضاء التكيفي:
ميزة جديدة تدمج بين وضعي الشفافية وإلغاء الضوضاء تلقائيًا لتتكيف السماعة مع البيئة المحيطة، مع الإشارة إلى أن تفعيلها بشكل دائم قد يقلل من عمر البطارية.
الترجمة الحية:
تتيح للمستخدم ترجمة المحادثات مباشرة في الأذن، بدعم لغات منها
اليابانية
والكورية والإيطالية والصينية، ما يجعلها أداة تواصل عملية أثناء السفر أو الاجتماعات.
التحكم بالكاميرا:
يمكن استخدام AirPods كجهاز تحكم عن بُعد لالتقاط الصور عبر الهاتف، ما يمنح تجربة تصوير أسهل وأكثر راحة.
زر الاقتران الجديد:
أزالت أبل الزر التقليدي من العلبة واستبدلته بزر مخفي أسفل ضوء الحالة يُستخدم لإعادة الاقتران أو تنفيذ إعادة ضبط المصنع.
التعرف على الأصوات:
ميزة أمان جديدة تتيح للسماعات تنبيه المستخدم عند سماع أصوات مهمة مثل إنذار الحريق أو بكاء الطفل، ما يعزّز الوعي البيئي والسلامة.
وتؤكد "أبل" أن هذه التحسينات تأتي ضمن جهودها المستمرة لتقديم تجربة أكثر ذكاءً وسلاسة، تجمع بين الأداء والتفاعل والراحة اليومية. (ارم نيوز)
