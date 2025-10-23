Advertisement

تم تصنيفهما بـ"الوضع السوقي الاستراتيجي".. ضربة لـ"أبل" و"غوغل"

Lebanon 24
23-10-2025 | 03:30
منحت هيئة المنافسة والأسواق البريطانية (CMA)، الأربعاء، شركتي "أبل" و"غوغل" صفة "الوضع السوقي الاستراتيجي" ضمن منظومتيهما للهواتف المحمولة، في خطوة تفتح الباب أمام تنظيمات أكثر صرامة في السوق البريطانية.
وأوضحت الهيئة أن القرار يشمل أنظمة التشغيل ومتاجر التطبيقات ومتصفحات الويب ومحركاتها، بهدف تعزيز المنافسة والحد من الهيمنة المفرطة للشركتين في بيئة الهواتف الذكية.
ويأتي القرار بعد تحقيقات بدأت في يناير الماضي وشملت مشاورات مع أكثر من 150 جهة معنية، من بينها ممثلون عن "أبل" و"غوغل". وأكدت الهيئة أن نتائج التحقيق أظهرت أن الشركتين تمتلكان نفوذاً استراتيجياً دائماً يجعل من الصعب على المستخدمين أو المطورين الانتقال إلى أنظمة بديلة.
كما خلصت الهيئة إلى أن المستخدمين في المملكة المتحدة نادراً ما يبدّلون بين النظامين بعد تبني أحدهما، فيما تجد الشركات نفسها مضطرة لنشر تطبيقاتها عبر متاجر أبل وغوغل للوصول إلى الجمهور.
ورغم أن هذا التصنيف لا يعني وجود مخالفة قانونية مباشرة، فإنه يمنح الجهات التنظيمية صلاحية فرض تدخلات محددة تضمن المنافسة العادلة وتفتح المجال أمام الابتكار.

وقد حذّر متحدث باسم "أبل" من أن القرار قد يؤدي إلى تأخير وصول التحديثات والميزات الجديدة للمستخدمين البريطانيين، بينما اعتبرت "غوغل" أن التصنيف "غير مبرّر".

ويأتي القرار في سياق سعي بريطانيا لتطبيق قوانين أكثر صرامة ضد الاحتكار الرقمي، على غرار تشريعات الاتحاد الأوروبي التي تفرض قيوداً على الشركات التقنية الكبرى، وسط تصاعد القلق من هيمنة الشركات الأميركية على البنية التكنولوجية العالمية.
 
(العربية)
