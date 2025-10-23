Advertisement

منحت هيئة المنافسة والأسواق (CMA)، الأربعاء، شركتي "أبل" و" " صفة "الوضع السوقي الاستراتيجي" ضمن منظومتيهما للهواتف المحمولة، في خطوة تفتح الباب أمام تنظيمات أكثر صرامة في السوق البريطانية.وأوضحت الهيئة أن القرار يشمل أنظمة التشغيل ومتاجر التطبيقات ومتصفحات ومحركاتها، بهدف تعزيز المنافسة والحد من الهيمنة المفرطة للشركتين في بيئة الهواتف الذكية.ويأتي القرار بعد تحقيقات بدأت في يناير الماضي وشملت مشاورات مع أكثر من 150 جهة معنية، من بينها ممثلون عن "أبل" و"غوغل". وأكدت الهيئة أن نتائج التحقيق أظهرت أن الشركتين تمتلكان نفوذاً استراتيجياً دائماً يجعل من الصعب على المستخدمين أو المطورين الانتقال إلى أنظمة بديلة.كما خلصت الهيئة إلى أن المستخدمين في المتحدة نادراً ما يبدّلون بين النظامين بعد تبني أحدهما، فيما تجد الشركات نفسها مضطرة لنشر تطبيقاتها عبر متاجر أبل وغوغل للوصول إلى الجمهور.ورغم أن هذا التصنيف لا يعني وجود مخالفة قانونية مباشرة، فإنه يمنح الجهات التنظيمية صلاحية فرض تدخلات محددة تضمن المنافسة العادلة وتفتح المجال أمام الابتكار.وقد حذّر متحدث باسم "أبل" من أن القرار قد يؤدي إلى تأخير وصول التحديثات والميزات الجديدة للمستخدمين ، بينما اعتبرت "غوغل" أن التصنيف "غير مبرّر".ويأتي القرار في سياق سعي لتطبيق قوانين أكثر صرامة ضد الاحتكار الرقمي، على غرار تشريعات التي تفرض قيوداً على الشركات التقنية الكبرى، وسط تصاعد القلق من هيمنة الشركات الأميركية على البنية التكنولوجية العالمية.