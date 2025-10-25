Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

تحذير من تخزين كلمات المرور في المتصفحات‎.. إليكم السبب

Lebanon 24
25-10-2025 | 04:00
نبّه خبراء تقنيون إلى الاعتماد على المتصفحات لتخزين كلمات المرور، مشيرين إلى أن الراحة لا تعني الأمان، ومع تزايد الهجمات الإلكترونية بات من الضروري استخدام أدوات أكثر أمانًا لحماية الحسابات والبيانات الشخصية.
ولفت الخبراء إلى أن هذه الطريقة قد تكون مريحة لكنها تحمل مخاطر أمنية كبيرة، وعلى الرغم من التحسينات التي أضافتها الشركات المطورة للمتصفحات، إلا أن تخزين البيانات الحساسة داخليًا لا يُعتبر كافيًا لحمايتها من الهجمات الإلكترونية أو الاختراقات.

وأكد المحللون أن المتصفحات تعرض كلمات المرور في بعض الحالات للسرقة، سواء عبر البرمجيات الضارة أو عند استخدام أجهزة مشتركة.

ومع تزايد الهجمات الإلكترونية، بات الاعتماد على المتصفح وحده خيارًا غير آمن، خاصةً لحسابات البريد الإلكتروني والمصارف أو الحسابات التي تحتوي على بيانات شخصية مهمة.

وأوصى الخبراء باستخدام مديري كلمات المرور الموثوقين مثل Bitwarden أو 1 Password كحل بديل وأكثر أمانًا، وهذه التطبيقات توفر تشفيرًا قويًا للبيانات؛ ما يجعل من الصعب على أي جهة خارجية الوصول إلى كلمات المرور المخزنة.

وإلى جانب تعزيز الأمان، تتيح هذه الأدوات للمستخدمين إدارة كلمات مرورهم المتعددة بطريقة منظمة وآمنة، كما تساعدهم على تجنّب استخدام كلمات مرور ضعيفة أو مكرّرة، وهي من أكثر المشكلات شيوعًا عند حفظ كلمات المرور مباشرة في المتصفح.

وأوضح الخبراء أن الاعتماد على مدير كلمات المرور وحده لا يوفّر حماية كاملة، لذلك يُنصح دائمًا بتفعيل خاصية المصادقة الثنائية على الحسابات الحساسة.

كما شدد الخبراء على أهمية استخدام كلمات مرور قوية وفريدة لكل حساب، لتقليل مخاطر الاختراق، ففي حال تمكن المهاجم من الحصول على كلمة مرور واحدة، فإن باقي الحسابات تظل محمية.(إرم نيوز)
