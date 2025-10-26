لحماية خصوصيتك الرقمية.. 5 خطوات يجب اتخاذها فوراً

كشف خبراء عن خطوات عملية لمحو البصمة الرقمية وحماية الخصوصية على الإنترنت، تساعد المستخدمين على السيطرة على بياناتهم الشخصية ومنع تتبع نشاطاتهم.

وشارك الحساب الشهير في مجال والتقنية، Patrick’s AIBuzzNews، سلسلة منشورات بعنوان: "حذفت كل بصمتي الرقمية.. يمكنك أنت أيضاً فعل ذلك"، التي حصدت مئات الآلاف من المشاهدات، واستعرضت خطوات واضحة وبسيطة لمحو النشاط الرقمي.





محو الآثار الرقمية



تبدأ الخطوة الأولى بمحو النشاطات المسجلة على خدمات عبر زيارة myactivity.google.com وتسجيل الدخول إلى الحساب، وهناك يستطيع المستخدم الاطلاع على جميع الإجراءات السابقة على خدمات غوغل، من خرائط ، بحث الصور، والفيديوهات.





ولحذف هذه البيانات، يختار المستخدم "حذف النشاط حسب" ويحدد الفترة الزمنية المطلوبة، سواء الساعة الأخيرة أو اليوم أو كل الوقت، مع إمكانية اختيار التطبيقات أو المنتجات المراد مسح بياناتها.





إخفاء النشاط المستقبلي



لزيادة الخصوصية، ينصح بإيقاف حفظ نشاطات التصفح والبحث والموقع وسجل يوتيوب من خلال قسم "التحكم بالنشاطات"، ما يمنع غوغل من تتبع أي نشاطات مستقبلية، ويجعل المستخدم شبه "غير مرئي" داخل منظومة غوغل.





الحفاظ على الخصوصية بشكل مستمر



بعد مسح البيانات القديمة، ينصح بمنع تسجيل بيانات جديدة عبر إعدادات الحساب في قسم "البيانات والخصوصية"، وإيقاف جميع خيارات تتبع النشاط، ما يضمن عدم تسجيل استخدام التطبيقات والمواقع وسجل يوتيوب في الخلفية.





أتمتة الخصوصية



لتجنب تكرار هذه الخطوات يدوياً، يمكن تفعيل ميزة الحذف التلقائي عبر myactivity.google.com/auto-delete، واختيار حذف النشاطات الأقدم من 3 أو 18 أو 36 شهراً تلقائياً، ما يحافظ على نظافة الحساب بشكل مستمر دون تدخل المستخدم.





تأمين الاتصال بالإنترنت