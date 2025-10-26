Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

لحماية خصوصيتك الرقمية.. 5 خطوات يجب اتخاذها فوراً

Lebanon 24
26-10-2025 | 03:00
A-
A+
Doc-P-1434050-638970325792020836.jpg
Doc-P-1434050-638970325792020836.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشف خبراء عن خطوات عملية لمحو البصمة الرقمية وحماية الخصوصية على الإنترنت، تساعد المستخدمين على السيطرة على بياناتهم الشخصية ومنع تتبع نشاطاتهم.
Advertisement
 
 
وشارك الحساب الشهير في مجال الذكاء الاصطناعي والتقنية، Patrick’s AIBuzzNews، سلسلة منشورات بعنوان: "حذفت كل بصمتي الرقمية.. يمكنك أنت أيضاً فعل ذلك"، التي حصدت مئات الآلاف من المشاهدات، واستعرضت خطوات واضحة وبسيطة لمحو النشاط الرقمي.


محو الآثار الرقمية
 

تبدأ الخطوة الأولى بمحو النشاطات المسجلة على خدمات غوغل عبر زيارة myactivity.google.com وتسجيل الدخول إلى الحساب، وهناك يستطيع المستخدم الاطلاع على جميع الإجراءات السابقة على خدمات غوغل، من خرائط يوتيوب، بحث الصور، والفيديوهات. 


ولحذف هذه البيانات، يختار المستخدم "حذف النشاط حسب" ويحدد الفترة الزمنية المطلوبة، سواء الساعة الأخيرة أو اليوم أو كل الوقت، مع إمكانية اختيار التطبيقات أو المنتجات المراد مسح بياناتها.


إخفاء النشاط المستقبلي
 

لزيادة الخصوصية، ينصح بإيقاف حفظ نشاطات التصفح والبحث والموقع وسجل يوتيوب من خلال قسم "التحكم بالنشاطات"، ما يمنع غوغل من تتبع أي نشاطات مستقبلية، ويجعل المستخدم شبه "غير مرئي" داخل منظومة غوغل.


الحفاظ على الخصوصية بشكل مستمر
 

بعد مسح البيانات القديمة، ينصح بمنع تسجيل بيانات جديدة عبر إعدادات الحساب في قسم "البيانات والخصوصية"، وإيقاف جميع خيارات تتبع النشاط، ما يضمن عدم تسجيل استخدام التطبيقات والمواقع وسجل يوتيوب في الخلفية.


أتمتة الخصوصية
 

لتجنب تكرار هذه الخطوات يدوياً، يمكن تفعيل ميزة الحذف التلقائي عبر myactivity.google.com/auto-delete، واختيار حذف النشاطات الأقدم من 3 أو 18 أو 36 شهراً تلقائياً، ما يحافظ على نظافة الحساب بشكل مستمر دون تدخل المستخدم.


تأمين الاتصال بالإنترنت
 

ينصح Patrick باستخدام شبكة افتراضية خاصة (VPN) مع متصفح أو محرك بحث يركز على الخصوصية مثل DuckDuckGo أو Tor أو Firefox بإعدادات الخصوصية المفعلة، مع تغيير كلمات المرور كل ثلاثة إلى ستة أشهر، لضمان الأمان وحماية الحسابات من الاختراق. (24)
مواضيع ذات صلة
لحماية خصوصيتك من الهجمات الرقمية.. فعّل هاتين الميزتين!
lebanon 24
26/10/2025 11:54:55 Lebanon 24 Lebanon 24
المفوض العام للأونروا: يجب اتخاذ إجراءات فورية بشأن المجاعة والكارثة الإنسانية في قطاع غزة
lebanon 24
26/10/2025 11:54:55 Lebanon 24 Lebanon 24
يسرائيل هيوم: نتنياهو أبلغ ترمب بالخطوات التي ينوي اتخاذها كرد على تأخير إعادة جثامين المحتجزين
lebanon 24
26/10/2025 11:54:55 Lebanon 24 Lebanon 24
5 خطوات بسيطة لتخفيف انتفاخ القولون بسرعة
lebanon 24
26/10/2025 11:54:55 Lebanon 24 Lebanon 24

الذكاء الاصطناعي

المستقبل

✨ الخلف

يوتيوب

إنترنت

الزمني

كاني

دمين

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
00:00 | 2025-10-26
17:35 | 2025-10-25
16:42 | 2025-10-25
15:00 | 2025-10-25
10:00 | 2025-10-25
07:48 | 2025-10-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24