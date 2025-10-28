24
كيف تحسّن سرعة الإنترنت على آيفون بخطوات بسيطة؟
Lebanon 24
28-10-2025
|
13:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
لاحظ عدد من مستخدمي هواتف آيفون تباطؤًا في تصفح الإنترنت بعد تحديث نظام التشغيل إلى iOS 26، سواء عبر متصفح سفاري أو غيره من المتصفحات.
ورغم أن البعض ربط المشكلة بميزة Liquid Glass الجديدة، يرى خبراء التقنية أن السبب الأرجح هو تراكم بيانات الذاكرة المؤقتة (Cache) داخل المتصفح، ما يعيق الأداء ويبطئ تحميل الصفحات.
ويشبه الخبراء الذاكرة المؤقتة بـ"ثلاجة رقمية" تحتفظ بعناصر الصفحات لسرعة الوصول إليها لاحقًا، لكن تكدس البيانات القديمة يجعلها عبئًا بدلًا من أداة تسريع. ومن هنا، يُعد مسح الذاكرة المؤقتة بمثابة "تنظيف للثلاجة"، يمنح تجربة تصفح أكثر سلاسة، ولو تطلب الأمر في البداية وقتًا أطول قليلًا لتحميل المواقع مجددًا.
ويؤدي مسح الـCache أيضًا إلى حذف ملفات الارتباط (Cookies) ما يعني تسجيل الخروج من بعض المواقع، لكنه بحسب المختصين "ثمن بسيط مقابل أداء أسرع وتحسين في المساحة التخزينية".
طريقة المسح:
في متصفح سفاري، يمكن للمستخدم فتح "الإعدادات" > "سفاري" > "السجل وبيانات المواقع" > "مسح السجل وبيانات المواقع". أما في كروم، فيُفتح التطبيق ثم "الإعدادات" > "الخصوصية والأمان" > "حذف بيانات التصفح" مع تحديد الصور والملفات المخزّنة مؤقتًا.
وينصح الخبراء بمسح الذاكرة المؤقتة مرة كل شهر أو شهرين للحفاظ على أداء مستقر، أو بوتيرة أعلى لمن يتصفح عددًا كبيرًا من المواقع يوميًا. (ارم نيوز)
ارم نيوز
