سناب تضيف ميزات جديدة لمشتركي "+Snapchat"... تعرّف عليها!

وتشمل التحديثات توسيع ميزة "Bitmoji Pets" لإنشاء حيوانات أليفة رمزية بالذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى خلفيات الدردشات التعاونية والجماعية، لتضاف إلى الميزات الحالية في "+Snapchat".وتعول سناب على هذه الميزات لتعزيز تفاعل المستخدمين وزيادة عدد المشتركين في خدمتها المدفوعة، خصوصًا في مواجهة منصات مثل تيك توك وإنستغرام.التنفيذي إن الشركة تمر بـ"لحظة حرجة"، وتسعى إلى تسريع نمو الإيرادات وتحسين هوامش الربح، بعد أبطأ نمو ربع سنوي منذ أكثر من عام.ويهدف شبيغل إلى جعل الإيرادات المباشرة من "+Snapchat" محرك نمو مستدام بمليارات الدولارات.وتجاوز عدد مشتركي "+Snapchat" الـ16 مليون، أي أكثر من ضعف العدد منذ أوائل 2024، مع أكثر من نصف الأعضاء فوق 21 عامًا.وتُظهر البيانات أن المشتركين الذين يستخدمون ميزات التخصيص يحققون معدلات احتفاظ أعلى بأكثر من 10% مقارنة بالمستخدمين الآخرين.وقالت مديرة منتجات "+Snapchat"، سويثا دامودهاران: "استراتيجيتنا تحسين ما ينجح بالفعل ومضاعفة الجهود عليه، مع استكشاف فرص جديدة".ومن الميزات الجديدة، سيتمكن المشتركون من تسمية حيوان "Bitmoji Pet" الخاص بهم وعرضه على حسابهم، بينما تظهر شخصيات "Bitmoji Pets" بالفعل بجانب صور "Bitmoji" على ميزة Map وضمن المحادثات الفردية.وتتيح ميزة "Bitmoji" للمستخدمين إنشاء صور رمزية مخصصة تعكس شخصيتهم على التطبيق. (العربية)