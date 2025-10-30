26
o
بيروت
28
o
طرابلس
26
o
صور
25
o
جبيل
25
o
صيدا
28
o
جونية
25
o
النبطية
23
o
زحلة
26
o
بعلبك
10
o
بشري
22
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
متفرقات
كسر إدمان الهواتف الذكية.. خطوات عملية لإعادة التوازن الرقمي
Lebanon 24
30-10-2025
|
04:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
مع ازدياد الاعتماد على الهواتف الذكية في تفاصيل الحياة اليومية، يحذر خبراء السلوك الرقمي من أن المشكلة لم تعد في كمية الوقت الذي نقضيه أمام الشاشة، بل في كيفية استخدامنا لها، داعين إلى تغييرات بيئية وسلوكية أعمق تساعد
على استعادة
السيطرة من دون الاكتفاء بقيود زمنية.
Advertisement
من أبرز التوصيات التي قدّمها الخبراء إبعاد الهاتف جسديًا عن متناول اليد في أوقات الراحة أو العمل، لتقليل الإغراء التلقائي، إلى جانب خفض الإشعارات غير الضرورية.
ويقترحون استخدام الساعة الذكية أو وضع البطارية المنخفضة لجعل الهاتف أقل
جاذبية
، مع مكافأة الذات على فترات الانقطاع الناجحة واستبدالها بأنشطة واقعية كالمطالعة أو المشي أو التفاعل الاجتماعي المباشر.
كما يشدّد المتخصصون على أهمية تحديد النية قبل الاستخدام، أي التقاط الهاتف لغرض محدد وليس بدافع الملل، إذ إن خلق "تأخير متعمد"، مثل وضعه في حقيبة أو تفعيل وضع عدم الإزعاج، يساعد على تقليل الاستخدام المندفع.
ويخلص الباحثون إلى أن بناء علاقة صحية مع الهاتف لا يتحقق عبر المنع أو التقييد فقط، بل عبر إعادة تشكيل العلاقة نفسها: متى نستخدمه، ولماذا، وكيف. فهي الخطوات التي تضمن توازنًا رقميًا أكثر وعيًا واستدامة.
(إرم نيوز)
مواضيع ذات صلة
الأطفال والهاتف.. حاجة أم إدمان!
Lebanon 24
الأطفال والهاتف.. حاجة أم إدمان!
30/10/2025 13:14:00
30/10/2025 13:14:00
Lebanon 24
Lebanon 24
HTC Dream.. الهاتف الذي غيّر تاريخ الهواتف الذكية
Lebanon 24
HTC Dream.. الهاتف الذي غيّر تاريخ الهواتف الذكية
30/10/2025 13:14:00
30/10/2025 13:14:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نمو عالمي في شحنات الهواتف الذكية بنسبة 2.6% في الربع الثالث من 2025
Lebanon 24
نمو عالمي في شحنات الهواتف الذكية بنسبة 2.6% في الربع الثالث من 2025
30/10/2025 13:14:00
30/10/2025 13:14:00
Lebanon 24
Lebanon 24
واحد من أفضل الهواتف الذكية.. إليكم جديد Xiaomi
Lebanon 24
واحد من أفضل الهواتف الذكية.. إليكم جديد Xiaomi
30/10/2025 13:14:00
30/10/2025 13:14:00
Lebanon 24
Lebanon 24
متفرقات
تكنولوجيا وعلوم
على استعادة
جاذبية
العلا
كميت
تابع
قد يعجبك أيضاً
سامسونغ تكشف سراً طال انتظاره.. هاتف قابل للطي 3 مرات يبصر النور
Lebanon 24
سامسونغ تكشف سراً طال انتظاره.. هاتف قابل للطي 3 مرات يبصر النور
06:00 | 2025-10-30
30/10/2025 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
غوغل تطلق "Pomelli".. أداة ذكاء اصطناعي تحدث ثورة في التسويق الرقمي
Lebanon 24
غوغل تطلق "Pomelli".. أداة ذكاء اصطناعي تحدث ثورة في التسويق الرقمي
01:43 | 2025-10-30
30/10/2025 01:43:57
Lebanon 24
Lebanon 24
OpenAI تكشف عن خطط لتطوير ذكاء اصطناعي قادر على إجراء أبحاث علمية متقدمة
Lebanon 24
OpenAI تكشف عن خطط لتطوير ذكاء اصطناعي قادر على إجراء أبحاث علمية متقدمة
00:00 | 2025-10-30
30/10/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
من يعبث بالسماء؟ موجة تشويش تهدد الطيران المدني!
Lebanon 24
من يعبث بالسماء؟ موجة تشويش تهدد الطيران المدني!
17:54 | 2025-10-29
29/10/2025 05:54:05
Lebanon 24
Lebanon 24
صورة تاريخية.. "درب التبانة" كما لم تراها البشرية من قبل!
Lebanon 24
صورة تاريخية.. "درب التبانة" كما لم تراها البشرية من قبل!
16:08 | 2025-10-29
29/10/2025 04:08:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
حزنٌ كبيرٌ... وفاة فنان لبنانيّ شاب بشكلٍ مفاجىء (صورة)
Lebanon 24
حزنٌ كبيرٌ... وفاة فنان لبنانيّ شاب بشكلٍ مفاجىء (صورة)
11:00 | 2025-10-29
29/10/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مراسلة "الجديد" تتعرّض لموقفٍ مُحرج جدّاً... شاهدوا بالفيديو ما حصل معها
Lebanon 24
مراسلة "الجديد" تتعرّض لموقفٍ مُحرج جدّاً... شاهدوا بالفيديو ما حصل معها
09:52 | 2025-10-29
29/10/2025 09:52:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن رواتب العاملين في القطاع العام... بيانٌ من وزارة الماليّة
Lebanon 24
بشأن رواتب العاملين في القطاع العام... بيانٌ من وزارة الماليّة
08:56 | 2025-10-29
29/10/2025 08:56:16
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا قررت إسرائيل بشأن لبنان؟ معلومات تنقلها مصادر
Lebanon 24
ماذا قررت إسرائيل بشأن لبنان؟ معلومات تنقلها مصادر
12:00 | 2025-10-29
29/10/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن جريمتيّ قتل إيليو أبو حنا وإحدى الفتيات في مُخيّم شاتيلا... ماذا كشف الجيش؟
Lebanon 24
عن جريمتيّ قتل إيليو أبو حنا وإحدى الفتيات في مُخيّم شاتيلا... ماذا كشف الجيش؟
09:44 | 2025-10-29
29/10/2025 09:44:54
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
06:00 | 2025-10-30
سامسونغ تكشف سراً طال انتظاره.. هاتف قابل للطي 3 مرات يبصر النور
01:43 | 2025-10-30
غوغل تطلق "Pomelli".. أداة ذكاء اصطناعي تحدث ثورة في التسويق الرقمي
00:00 | 2025-10-30
OpenAI تكشف عن خطط لتطوير ذكاء اصطناعي قادر على إجراء أبحاث علمية متقدمة
17:54 | 2025-10-29
من يعبث بالسماء؟ موجة تشويش تهدد الطيران المدني!
16:08 | 2025-10-29
صورة تاريخية.. "درب التبانة" كما لم تراها البشرية من قبل!
14:51 | 2025-10-29
صفقة سريّة مع عملاقيْ التكنولوجيا.. ماذا تضمّنت؟
فيديو
هتف "عاش لبنان" تحت المطر.. لحظات تاريخية لـ"البابا" بولس السادس في لبنان
Lebanon 24
هتف "عاش لبنان" تحت المطر.. لحظات تاريخية لـ"البابا" بولس السادس في لبنان
12:00 | 2025-10-28
30/10/2025 13:14:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: إنجاز لبناني غير مسبوق.. طبيب ينقذ طفلا من الموت
Lebanon 24
بالفيديو: إنجاز لبناني غير مسبوق.. طبيب ينقذ طفلا من الموت
19:08 | 2025-10-26
30/10/2025 13:14:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: لبنان أمام فرصة تاريخية ولمفاوضات فوريّة تنطلق من مضامين اتفاق الهدنة
Lebanon 24
ميقاتي: لبنان أمام فرصة تاريخية ولمفاوضات فوريّة تنطلق من مضامين اتفاق الهدنة
06:08 | 2025-10-25
30/10/2025 13:14:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24