28
o
بيروت
27
o
طرابلس
27
o
صور
25
o
جبيل
26
o
صيدا
29
o
جونية
29
o
النبطية
23
o
زحلة
27
o
بعلبك
11
o
بشري
23
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
متفرقات
"نيو".. مساعد ذكي يحاكي الإنسان في الحركة والذكاء
Lebanon 24
31-10-2025
|
06:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت شركة 1X عن روبوتها
البشري
الجديد NEO، الذي يمثل خطوة متقدمة في عالم
الذكاء الاصطناعي
المنزلي.
Advertisement
الروبوت بطول 1.68 متر ووزن 29.5 كيلوغرامًا، يتميز بتصميم أنيق وملمس ناعم شبيه بالجلد، ويستطيع أداء مختلف المهام المنزلية من التنظيف إلى ترتيب الغرف وحتى حمل المشتريات.
يعمل "نيو" بمحركات تحاكي حركة العضلات البشرية، ما يمنحه سلاسة واقعية في الحركة. كما يضم نموذج ذكاء اصطناعي متطور مشابه لتقنيات ChatGPT وGemini، ما يسمح بالتواصل معه عبر
الأوامر الصوتية
فقط.
تبلغ كلفته نحو 20 ألف دولار، مع خيار اشتراك شهري بقيمة 500 دولار، وتخطط الشركة لطرحه في
الولايات المتحدة
عام 2026 ثم في باقي دول العالم عام 2027.
ورغم الحماس الكبير حوله، أثار الروبوت نقاشًا حول قضايا الخصوصية، إذ يعتمد في تعلمه على مراقبة المستخدمين وتسجيل البيئة المحيطة به لتطوير مهاراته.
ومع ذلك، يرى الخبراء أنه قد يكون بداية جيل جديد من المساعدين البشريين الأذكياء القادرين على تغيير شكل الحياة اليومية.
مواضيع ذات صلة
مساعد ذكي للسيارات من غوغل وكوالكوم قريبًا
Lebanon 24
مساعد ذكي للسيارات من غوغل وكوالكوم قريبًا
31/10/2025 14:42:46
31/10/2025 14:42:46
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: عرض بوتين تمديد معاهدة "نيو ستارت" فكرة سديدة
Lebanon 24
ترامب: عرض بوتين تمديد معاهدة "نيو ستارت" فكرة سديدة
31/10/2025 14:42:46
31/10/2025 14:42:46
Lebanon 24
Lebanon 24
ثغرة في "كوبايلوت": اختراق ذكي لخداع المستخدمين
Lebanon 24
ثغرة في "كوبايلوت": اختراق ذكي لخداع المستخدمين
31/10/2025 14:42:46
31/10/2025 14:42:46
Lebanon 24
Lebanon 24
واشنطن تدرس إنشاء "حزام إنساني" لتوزيع المساعدات في غزة
Lebanon 24
واشنطن تدرس إنشاء "حزام إنساني" لتوزيع المساعدات في غزة
31/10/2025 14:42:46
31/10/2025 14:42:46
Lebanon 24
Lebanon 24
متفرقات
تكنولوجيا وعلوم
الذكاء الاصطناعي
الولايات المتحدة
الأوامر الصوتية
القادري
القادر
البشري
قادري
مشتري
قد يعجبك أيضاً
قلب من خلاياك.. اليابان تقترب من زراعة أول قلب "ذاتي المنشأ"
Lebanon 24
قلب من خلاياك.. اليابان تقترب من زراعة أول قلب "ذاتي المنشأ"
04:00 | 2025-10-31
31/10/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"سبيس إكس" تقدّم خطة جديدة لتسريع إعادة الإنسان إلى القمر
Lebanon 24
"سبيس إكس" تقدّم خطة جديدة لتسريع إعادة الإنسان إلى القمر
02:00 | 2025-10-31
31/10/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عبر تطبيق "Health"... سامسونغ تقدم استشارات طبية مباشرة
Lebanon 24
عبر تطبيق "Health"... سامسونغ تقدم استشارات طبية مباشرة
00:00 | 2025-10-31
31/10/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
اكتشف خمسة أسرار لاستخدام أكثر ذكاءً لتشات جي بي تي
Lebanon 24
اكتشف خمسة أسرار لاستخدام أكثر ذكاءً لتشات جي بي تي
17:05 | 2025-10-30
30/10/2025 05:05:25
Lebanon 24
Lebanon 24
لجميع مستخدمي "واتساب"... تعرّفوا إلى هذه الميزة الجديدة
Lebanon 24
لجميع مستخدمي "واتساب"... تعرّفوا إلى هذه الميزة الجديدة
13:29 | 2025-10-30
30/10/2025 01:29:59
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
داخل منزله في سن الفيل... هذا ما فعله سوريّ بقاصرٍ
Lebanon 24
داخل منزله في سن الفيل... هذا ما فعله سوريّ بقاصرٍ
11:54 | 2025-10-30
30/10/2025 11:54:34
Lebanon 24
Lebanon 24
أمرٌ قد يساعد في كسر قبضة "حزب الله" على لبنان.. تقرير لـ"The Hill" يكشف التفاصيل
Lebanon 24
أمرٌ قد يساعد في كسر قبضة "حزب الله" على لبنان.. تقرير لـ"The Hill" يكشف التفاصيل
11:30 | 2025-10-30
30/10/2025 11:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد موقف عون بصدّ الاعتداء.. هل تبدأ حرب "لبنان ضد إسرائيل"؟
Lebanon 24
بعد موقف عون بصدّ الاعتداء.. هل تبدأ حرب "لبنان ضد إسرائيل"؟
15:30 | 2025-10-30
30/10/2025 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل ستُكثّف إسرائيل هجماتها في لبنان؟.. إليكم ما كشفته هيئة البثّ الإسرائيليّة
Lebanon 24
هل ستُكثّف إسرائيل هجماتها في لبنان؟.. إليكم ما كشفته هيئة البثّ الإسرائيليّة
14:54 | 2025-10-30
30/10/2025 02:54:16
Lebanon 24
Lebanon 24
أسهم الحرب تراجعت؟
Lebanon 24
أسهم الحرب تراجعت؟
11:01 | 2025-10-30
30/10/2025 11:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
04:00 | 2025-10-31
قلب من خلاياك.. اليابان تقترب من زراعة أول قلب "ذاتي المنشأ"
02:00 | 2025-10-31
"سبيس إكس" تقدّم خطة جديدة لتسريع إعادة الإنسان إلى القمر
00:00 | 2025-10-31
عبر تطبيق "Health"... سامسونغ تقدم استشارات طبية مباشرة
17:05 | 2025-10-30
اكتشف خمسة أسرار لاستخدام أكثر ذكاءً لتشات جي بي تي
13:29 | 2025-10-30
لجميع مستخدمي "واتساب"... تعرّفوا إلى هذه الميزة الجديدة
11:42 | 2025-10-30
تسريبات تكشف عن شكل ومواصفات هاتف سامسونغ المقبل
فيديو
سقط أرضا مع عروسه خلال رقصهما.. مخرج شهير يحتفل بزفافه من هذه الفنانة (فيديو)
Lebanon 24
سقط أرضا مع عروسه خلال رقصهما.. مخرج شهير يحتفل بزفافه من هذه الفنانة (فيديو)
00:57 | 2025-10-31
31/10/2025 14:42:46
Lebanon 24
Lebanon 24
هتف "عاش لبنان" تحت المطر.. لحظات تاريخية لـ"البابا" بولس السادس في لبنان
Lebanon 24
هتف "عاش لبنان" تحت المطر.. لحظات تاريخية لـ"البابا" بولس السادس في لبنان
12:00 | 2025-10-28
31/10/2025 14:42:46
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: إنجاز لبناني غير مسبوق.. طبيب ينقذ طفلا من الموت
Lebanon 24
بالفيديو: إنجاز لبناني غير مسبوق.. طبيب ينقذ طفلا من الموت
19:08 | 2025-10-26
31/10/2025 14:42:46
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24