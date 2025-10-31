"نيو".. مساعد ذكي يحاكي الإنسان في الحركة والذكاء

Advertisement

كشفت شركة 1X عن روبوتها الجديد NEO، الذي يمثل خطوة متقدمة في عالم المنزلي.الروبوت بطول 1.68 متر ووزن 29.5 كيلوغرامًا، يتميز بتصميم أنيق وملمس ناعم شبيه بالجلد، ويستطيع أداء مختلف المهام المنزلية من التنظيف إلى ترتيب الغرف وحتى حمل المشتريات.يعمل "نيو" بمحركات تحاكي حركة العضلات البشرية، ما يمنحه سلاسة واقعية في الحركة. كما يضم نموذج ذكاء اصطناعي متطور مشابه لتقنيات ChatGPT وGemini، ما يسمح بالتواصل معه عبر فقط.تبلغ كلفته نحو 20 ألف دولار، مع خيار اشتراك شهري بقيمة 500 دولار، وتخطط الشركة لطرحه في عام 2026 ثم في باقي دول العالم عام 2027.ورغم الحماس الكبير حوله، أثار الروبوت نقاشًا حول قضايا الخصوصية، إذ يعتمد في تعلمه على مراقبة المستخدمين وتسجيل البيئة المحيطة به لتطوير مهاراته.ومع ذلك، يرى الخبراء أنه قد يكون بداية جيل جديد من المساعدين البشريين الأذكياء القادرين على تغيير شكل الحياة اليومية.