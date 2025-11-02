Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

رسائل غوغل بين التطور التدريجي والواجهة المعقدة

Lebanon 24
02-11-2025
يختبر تطبيق رسائل غوغل تعديلًا جديدًا لواجهة المستخدم، هذه المرة لحقل النص، فإنه أحدث تغيير في سلسلة طويلة من التغييرات ضمن سعي جوجل للميزات الجديدة، التي قد تسبب فوضى في تطبيق المراسلة الرئيسي.
ماذا يحدث مع رسائل جوجل؟
نشهد كل أسبوعين اختبار ميزة جديدة أو تغييرًا في واجهة المستخدم لتطبيق رسائل جوجل، ويُشير تقرير جديد إلى أن جوجل مستعدة لاستبدال قائمة الخيارات الشائعة بقائمة سياقية عند اختيار رسالة، وقد يبدو هذا تغييرًا بسيطًا وغير مهم، ولكنه جزء من قصة أكبر وأهم بكثير، وهى "التطور التدريجي للميزات" الذي يُحول رسائل جوجل من تطبيق مراسلة بسيط إلى مركز تواصل مُتكامل ومُعقد.
آخر تحديثات تطبيق رسائل جوجل
ليس الأمر مجرد إضافة واحدة، بل هو مزيج من العديد من الإضافات الصغيرة التي تجعل التطبيق يبدو مزدحمًا، حيث شهدنا ما يلي:

• ملفات تعريف مستخدم جديدة: ميزة تتيح لك تعيين صورة واسم ملف شخصي منفصلين عن حسابك في جوجل أو قائمة جهات اتصال هاتفك.

• فوتوموجي: إمكانية إنشاء إيموجي مخصص من صورك.

• تأثيرات الشاشة: تأثيرات متحركة بملء الشاشة.

• فقاعات مخصصة: إمكانية تخصيص لون الفقاعات وخلفيات المحادثات الفردية.

• تأثيرات التفاعل: إمكانية التفاعل مع رسالة بإيموجي إبهام لأعلى، وظهور أيادٍ متحركة حول الرسالة.

• إيموجي متحرك: إيموجي... متحرك.

• مؤثرات صوتية: تُضفي لمسة شخصية على الرسائل الصوتية من خلال دمج تسعة مشاعر مختلفة.

• دمج الذكاء الاصطناعي مع تطبيق جيميني: بناء روبوت دردشة متكامل يعمل بالذكاء الاصطناعي مباشرةً في التطبيق، والذي يُشغّل أيضًا اقتراحات "Magic Compose".

ومن المفارقات أن واجهة المستخدم الجديدة لقائمة السياق هذه تُعد محاولةً لإصلاح الفوضى التي أحدثتها كل هذه الميزات الجديدة. (اليوم السابع)
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24