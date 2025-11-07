Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

آبل تلغي ميزة الاتصال التلقائي لـ "Apple Watch" في الاتحاد الأوروبي

Lebanon 24
07-11-2025 | 00:02
استجابةً لتشريعات الاتحاد الأوروبي، أعلنت شركة آبل عن إلغاء ميزة المزامنة التلقائية لشبكات Wi-Fi بين iphone وApple Watch في الإصدار iOS 26.2 للمستخدمين في المنطقة.
وسيحتاج المستخدمون من الآن فصاعداً إلى تسجيل الدخول يدوياً على كل جهاز على حدة، حيث لن تتأثر الشبكات المخزنة مسبقاً على الساعة الذكية.

يأتي هذا القرار في إطار استجابة آبل لمتطلبات التوافق التشغيلي لمفوضية الاتحاد الأوروبي

وكشف تقرير منفصل عن عمل آبل على إضافة إشعارات خارجية تجعل أجهزتها أكثر توافقاً مع هواتف iPhone. كما قد تحصل تقنية AirDrop على رقم تعريف شخصي (PIN) أمني لتعزيز الحماية.

ما تزال آبل تواصل الاعتراض على قواعد التوافق التشغيلي للاتحاد الأوروبي، حيث قدمت استئنافاً ضدها في مايو الماضي. وأكدت الشركة سابقاً أنها قد تستمر في تقييد بعض الميزات في المنطقة لحماية بيانات مستخدميها من ما وصفته بالشركات المتعطشة للبيانات. (BGR)
