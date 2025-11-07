آبل تلغي ميزة الاتصال التلقائي لـ "Apple Watch" في الاتحاد الأوروبي

Advertisement

وسيحتاج المستخدمون من الآن فصاعداً إلى تسجيل الدخول يدوياً على كل جهاز على حدة، حيث لن تتأثر الشبكات المخزنة مسبقاً على الساعة الذكية.يأتي هذا القرار في إطار استجابة آبل لمتطلبات التوافق التشغيلي لمفوضية الاتحادوكشف تقرير منفصل عن عمل آبل على إضافة إشعارات خارجية تجعل أجهزتها أكثر توافقاً مع هواتف iPhone. كما قد تحصل تقنية AirDrop على رقم تعريف شخصي (PIN) أمني لتعزيز الحماية.ما تزال آبل تواصل الاعتراض على قواعد التوافق التشغيلي للاتحاد الأوروبي، حيث قدمت استئنافاً ضدها في الماضي. وأكدت الشركة سابقاً أنها قد تستمر في تقييد بعض الميزات في المنطقة لحماية بيانات مستخدميها من ما وصفته بالشركات المتعطشة للبيانات. (BGR)