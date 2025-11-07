26
o
بيروت
26
o
طرابلس
24
o
صور
27
o
جبيل
24
o
صيدا
26
o
جونية
27
o
النبطية
23
o
زحلة
24
o
بعلبك
9
o
بشري
24
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
آبل تلغي ميزة الاتصال التلقائي لـ "Apple Watch" في الاتحاد الأوروبي
Lebanon 24
07-11-2025
|
00:02
A-
A+
photos
0
A+
A-
استجابةً لتشريعات
الاتحاد الأوروبي
، أعلنت شركة آبل عن إلغاء ميزة المزامنة التلقائية لشبكات Wi-Fi بين
iphone
وApple Watch في الإصدار iOS 26.2 للمستخدمين في المنطقة.
Advertisement
وسيحتاج المستخدمون من الآن فصاعداً إلى تسجيل الدخول يدوياً على كل جهاز على حدة، حيث لن تتأثر الشبكات المخزنة مسبقاً على الساعة الذكية.
يأتي هذا القرار في إطار استجابة آبل لمتطلبات التوافق التشغيلي لمفوضية الاتحاد
الأوروبي
وكشف تقرير منفصل عن عمل آبل على إضافة إشعارات خارجية تجعل أجهزتها أكثر توافقاً مع هواتف iPhone. كما قد تحصل تقنية AirDrop على رقم تعريف شخصي (PIN) أمني لتعزيز الحماية.
ما تزال آبل تواصل الاعتراض على قواعد التوافق التشغيلي للاتحاد الأوروبي، حيث قدمت استئنافاً ضدها في
مايو
الماضي. وأكدت الشركة سابقاً أنها قد تستمر في تقييد بعض الميزات في المنطقة لحماية بيانات مستخدميها من ما وصفته بالشركات المتعطشة للبيانات. (BGR)
مواضيع ذات صلة
Apple Watch SE 3... ساعة آبل الاقتصادية تعود بنسخة مطوّرة ومزايا ذكية
Lebanon 24
Apple Watch SE 3... ساعة آبل الاقتصادية تعود بنسخة مطوّرة ومزايا ذكية
07/11/2025 12:13:34
07/11/2025 12:13:34
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيسة المفوضية الأوروبية: على الاتحاد الأوروبي الرد على حرب روسيا "الهجينة"
Lebanon 24
رئيسة المفوضية الأوروبية: على الاتحاد الأوروبي الرد على حرب روسيا "الهجينة"
07/11/2025 12:13:34
07/11/2025 12:13:34
Lebanon 24
Lebanon 24
إليكم أبرز مواصفات Watch Ultra 3 الجديدة من آبل
Lebanon 24
إليكم أبرز مواصفات Watch Ultra 3 الجديدة من آبل
07/11/2025 12:13:34
07/11/2025 12:13:34
Lebanon 24
Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي تعليقًا على "ضربة الأحد": لاحترام وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار
Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي تعليقًا على "ضربة الأحد": لاحترام وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار
07/11/2025 12:13:34
07/11/2025 12:13:34
Lebanon 24
Lebanon 24
مفوضية الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي
أوروبي
iphone
روبي
دمين
مايو
تابع
قد يعجبك أيضاً
خبر حزين لعشاق "GTA".. تأجيل موعد طرح الجزء السادس
Lebanon 24
خبر حزين لعشاق "GTA".. تأجيل موعد طرح الجزء السادس
04:14 | 2025-11-07
07/11/2025 04:14:59
Lebanon 24
Lebanon 24
دراسة جديدة تكشف.. هل من علاقة بين الهواتف وقلة النوم؟
Lebanon 24
دراسة جديدة تكشف.. هل من علاقة بين الهواتف وقلة النوم؟
03:07 | 2025-11-07
07/11/2025 03:07:44
Lebanon 24
Lebanon 24
لمنافسة أفضل الهواتف.. هذا جديد هواوي (فيديو)
Lebanon 24
لمنافسة أفضل الهواتف.. هذا جديد هواوي (فيديو)
00:46 | 2025-11-07
07/11/2025 12:46:45
Lebanon 24
Lebanon 24
واتساب يطلق ميزة جديدة لحماية الحسابات.. تعرّف إليها!
Lebanon 24
واتساب يطلق ميزة جديدة لحماية الحسابات.. تعرّف إليها!
23:00 | 2025-11-06
06/11/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
آبل تطلق واجهة ويب جديدة لمتجر التطبيقات
Lebanon 24
آبل تطلق واجهة ويب جديدة لمتجر التطبيقات
16:20 | 2025-11-06
06/11/2025 04:20:27
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
دخل في غيبوبة وأصيب بكسر في الجمجمة.. فنان شهير يتعرّض لحادث سير مروع (فيديو)
Lebanon 24
دخل في غيبوبة وأصيب بكسر في الجمجمة.. فنان شهير يتعرّض لحادث سير مروع (فيديو)
00:22 | 2025-11-07
07/11/2025 12:22:19
Lebanon 24
Lebanon 24
تهديد إسرائيليّ بقصف بيروت: ما حصل اليوم مُجرّد مقدمة
Lebanon 24
تهديد إسرائيليّ بقصف بيروت: ما حصل اليوم مُجرّد مقدمة
14:03 | 2025-11-06
06/11/2025 02:03:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انذارات الجنوب.. تصريح جديد لـ أفيخاي أدرعي
Lebanon 24
بعد انذارات الجنوب.. تصريح جديد لـ أفيخاي أدرعي
08:34 | 2025-11-06
06/11/2025 08:34:18
Lebanon 24
Lebanon 24
خبير عسكريّ يفضح نوايا نتنياهو: لهذا السبب يُريد إشعال جبهة لبنان
Lebanon 24
خبير عسكريّ يفضح نوايا نتنياهو: لهذا السبب يُريد إشعال جبهة لبنان
16:20 | 2025-11-06
06/11/2025 04:20:15
Lebanon 24
Lebanon 24
تصعيد خطير في الجنوب: إنذارات إسرائيلية وغارات عنيفة وتحذيرات من البلديات
Lebanon 24
تصعيد خطير في الجنوب: إنذارات إسرائيلية وغارات عنيفة وتحذيرات من البلديات
09:14 | 2025-11-06
06/11/2025 09:14:10
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
04:14 | 2025-11-07
خبر حزين لعشاق "GTA".. تأجيل موعد طرح الجزء السادس
03:07 | 2025-11-07
دراسة جديدة تكشف.. هل من علاقة بين الهواتف وقلة النوم؟
00:46 | 2025-11-07
لمنافسة أفضل الهواتف.. هذا جديد هواوي (فيديو)
23:00 | 2025-11-06
واتساب يطلق ميزة جديدة لحماية الحسابات.. تعرّف إليها!
16:20 | 2025-11-06
آبل تطلق واجهة ويب جديدة لمتجر التطبيقات
15:35 | 2025-11-06
"أبل" تعتمد نموذج "جيميناي" من "غوغل" لتعزيز "سيري"
فيديو
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
03:42 | 2025-11-05
07/11/2025 12:13:34
Lebanon 24
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
03:58 | 2025-11-03
07/11/2025 12:13:34
Lebanon 24
Lebanon 24
تحيةً لذكرى منصور رحباني.. عمر رحباني يطلق النسخة الأوركسترالية من "غريبين وليل"
Lebanon 24
تحيةً لذكرى منصور رحباني.. عمر رحباني يطلق النسخة الأوركسترالية من "غريبين وليل"
13:16 | 2025-11-02
07/11/2025 12:13:34
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24