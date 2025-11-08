مالكو "تسلا" سيتمكنون قريبًا من الكتابة أثناء القيادة.. هذا ما كشفه ماسك

Advertisement

كشف الرئيس التنفيذي لشركة السيارات الكهربائية " " ان الشركة باتت "مرتاحة تقريبًا" للسماح لمالكي نظام القيادة الذاتية الكاملة بإرسال الرسائل النصية أثناء القيادة.ولا تزال سيارات تسلا تراقب السائقين بدقة للتأكد من أن أعينهم مثبتة ، لكن قال إن تسلا ستتيح نظام القيادة الذاتية الكاملة بدون رقابة على السائق، مما سيسمح للسائق بإرسال الرسائل النصية أثناء القيادة خلال "شهر أو شهرين".وحاليًا، فإن نظام القيادة الذاتية الكاملة من تسلا -المعروف اختصارًا باسم "FSD"- يقدم قيادة ذاتية من المستوى الثاني.ويعد ماسك بتوفير مستوى قيادة ذاتية من المستوى الرابع على الأقل، حيث يمكن للسائق ترك التحكم تمامًا للسيارة أثناء قيام السيارة بجميع مهام القيادة نيابةً عنه، في غضون فترة زمنية قصيرة.ورغم أنه أشار إلى أن "تسلا" ستراجع بيانات السلامة الخاصة بها أولًا، إلا أنه لم يناقش الخطوات التي تتخذها الشركة لتمكين إرسال الرسائل النصية أثناء القيادة، وما إذا كانت تناقش بالفعل الجوانب القانونية لذلك مع الجهات التنظيمية.