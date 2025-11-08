Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

مالكو "تسلا" سيتمكنون قريبًا من الكتابة أثناء القيادة.. هذا ما كشفه ماسك

Lebanon 24
08-11-2025 | 02:00
A-
A+
Doc-P-1439460-638981747201660521.webp
Doc-P-1439460-638981747201660521.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشف الرئيس التنفيذي لشركة السيارات الكهربائية "تسلا" ايلون ماسك ان الشركة باتت "مرتاحة تقريبًا" للسماح لمالكي نظام القيادة الذاتية الكاملة بإرسال الرسائل النصية أثناء القيادة.
Advertisement

ولا تزال سيارات تسلا تراقب السائقين بدقة للتأكد من أن أعينهم مثبتة على الطريق، لكن ماسك قال إن تسلا ستتيح نظام القيادة الذاتية الكاملة بدون رقابة على السائق، مما سيسمح للسائق بإرسال الرسائل النصية أثناء القيادة خلال "شهر أو شهرين". 
وحاليًا، فإن نظام القيادة الذاتية الكاملة من تسلا -المعروف اختصارًا باسم "FSD"- يقدم قيادة ذاتية من المستوى الثاني.

ويعد ماسك بتوفير مستوى قيادة ذاتية من المستوى الرابع على الأقل، حيث يمكن للسائق ترك التحكم تمامًا للسيارة أثناء قيام السيارة بجميع مهام القيادة نيابةً عنه، في غضون فترة زمنية قصيرة.

ورغم أنه أشار إلى أن "تسلا" ستراجع بيانات السلامة الخاصة بها أولًا، إلا أنه لم يناقش الخطوات التي تتخذها الشركة لتمكين إرسال الرسائل النصية أثناء القيادة، وما إذا كانت تناقش بالفعل الجوانب القانونية لذلك مع الجهات التنظيمية.
مواضيع ذات صلة
ماسك سيُصبح أول "تريليونير" في العالم.. هذا ما كشفته مجلة "فوربس"
lebanon 24
08/11/2025 12:10:34 Lebanon 24 Lebanon 24
هذا ما أعلنه ايلون ماسك عن "غروك"
lebanon 24
08/11/2025 12:10:34 Lebanon 24 Lebanon 24
"تسلا" في ورطة
lebanon 24
08/11/2025 12:10:34 Lebanon 24 Lebanon 24
تسلا تُشوق لطرح طراز كهربائي منخفض التكلفة هذا الأسبوع!!
lebanon 24
08/11/2025 12:10:34 Lebanon 24 Lebanon 24

ايلون ماسك

على الطريق

شركة بات

ايلون

تابت

تسلا

ماسك

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
04:00 | 2025-11-08
23:00 | 2025-11-07
16:00 | 2025-11-07
14:00 | 2025-11-07
09:35 | 2025-11-07
05:46 | 2025-11-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24