تكنولوجيا وعلوم
نجاة مذهلة لهاتف ذكي بعد إعصار مدمر في الفلبين (صورة)
Lebanon 24
08-11-2025
|
07:32
A-
A+
photos
0
A+
A-
بعد إعصار كالمايجي المدمر الذي ضرب الفلبين وأودى بعشرات الأرواح، شارك أحد مستخدمي "ريديت" قصة مدهشة عن نجاة هاتف آيفون الخاص به.
قال المستخدم إن منزله في مدينة مانداوي بمقاطعة سيبو دُمر كليًا بسبب الفيضانات، وكاد هو وأسرته أن يغرقوا أثناء محاولتهم الفرار، قبل أن يصلوا إلى بر الأمان.
خسر الهاتف خلال الإعصار، لكن بعد ثلاثة أيام، وجده عالقًا في الوحل. وبعد تنظيفه وتشغيله، عمل الهاتف فورًا بشكل طبيعي رغم تواجده في الماء والوحل مدة 3 أيام، وفق "
android authority
".
أوضح المستخدم لاحقًا أن الهاتف طراز آيفون 17
برو ماكس
وكان في جراب "CARE" من "PanzerGlass"، إلا أن الجراب على الأرجح ساعد قليلاً فقط، ما يجعل استمرار عمل الهاتف أمرًا استثنائيًا.
ويحمل الهاتف تصنيف "IP68"، ما يعني قدرته على البقاء تحت الماء حتى 30 دقيقة على عمق 1.5 متر، وهو الحد الذي اختبرته الشركة وليس بالضرورة نهاية عمله بعد ذلك. (العربية)
