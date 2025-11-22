Advertisement

متفرقات

شركة روبوتات في قفص الاتهام… لديها قدرة على تحطيم جمجمة إنسان

Lebanon 24
22-11-2025 | 16:00
A-
A+
Doc-P-1445548-638994371512005608.webp
Doc-P-1445548-638994371512005608.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
رفع روبرت غروندل، الرئيس السابق لسلامة المنتجات في شركة Figure AI المتخصصة في تطوير الروبوتات الشبيهة بالبشر والمدعومة من إنفيديا، دعوى قضائية ضد الشركة متهماً إياها بفصله تعسفياً بعدما حذّر مسؤوليها من مخاطر تتعلق بسلامة الروبوتات. 
Advertisement
ويقول غروندل إنه كشف للإدارة أن بعض الروبوتات تمتلك قوة كافية لـ"كسر جمجمة إنسان"، مشيراً إلى حادثة تسبّب فيها أحد الروبوتات بجرح في باب ثلاجة فولاذي أثناء خلل تقني.

الدعوى، التي قُدمت أمام محكمة اتحادية في كاليفورنيا، تؤكد أن غروندل طُرد في أيلول "بعد أيام فقط من تقديم شكاوى سلامة موثقة"، وأن الشركة طلبت منه "تخفيف" محتوى خطة السلامة قبل عرضها على مستثمرين انتهى بهم الأمر إلى تمويل الشركة. ويعتبر غروندل أن إلغاء هذه الخطة لاحقاً قد يرقى إلى "سلوك احتيالي".

وتأتي القضية في وقت ارتفعت فيه قيمة Figure AI إلى 39 مليار دولار بعد جولة تمويل ضخمة شارك فيها مستثمرون كبار مثل جيف بيزوس وإنفيديا ومايكروسوفت.

غروندل يطالب بتعويضات مالية وبمحاكمة أمام هيئة محلفين، بينما قالت الشركة في بيان إن فصله جاء بسبب "ضعف الأداء"، وإن مزاعمه "غير صحيحة وسيتم تفنيدها".

وتعمل شركات عدة في سباق تطوير الروبوتات الشبيهة بالبشر، من بينها تسلا وبوسطن ديناميكس ويونيتري الصينية، في سوق يتوقع خبراء مورغان ستانلي أن يتجاوز 5 تريليونات دولار بحلول عام 2050.
 
مواضيع ذات صلة
جمجمة تعيد رسم ملامح تطور الإنسان
lebanon 24
23/11/2025 11:41:20 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة: الاتهامات الإسرائيلية سخيفة ومكررة ومهمة أسطول الصمود إنسانية وأخلاقية
lebanon 24
23/11/2025 11:41:20 Lebanon 24 Lebanon 24
الأهلي يواصل تحطيم الأرقام القياسية بعد فوزه بالسوبر المصري
lebanon 24
23/11/2025 11:41:20 Lebanon 24 Lebanon 24
جمعيات بيئية: شركات الترابة ترتكب إبادة جماعية بحق الإنسان والطبيعة
lebanon 24
23/11/2025 11:41:20 Lebanon 24 Lebanon 24

متفرقات

تكنولوجيا وعلوم

مايكروسوفت

كاليفورنيا

جيف بيزوس

الصينية

مورغان

بوسطن

روبرت

ليونا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
02:00 | 2025-11-23
23:00 | 2025-11-22
14:00 | 2025-11-22
08:00 | 2025-11-22
06:00 | 2025-11-22
04:00 | 2025-11-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24