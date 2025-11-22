شركة روبوتات في قفص الاتهام… لديها قدرة على تحطيم جمجمة إنسان

Advertisement

رفع غروندل، الرئيس السابق لسلامة المنتجات في شركة Figure AI المتخصصة في تطوير الروبوتات الشبيهة بالبشر والمدعومة من إنفيديا، دعوى قضائية ضد الشركة متهماً إياها بفصله تعسفياً بعدما حذّر مسؤوليها من مخاطر تتعلق بسلامة الروبوتات.ويقول غروندل إنه كشف للإدارة أن بعض الروبوتات تمتلك قوة كافية لـ"كسر جمجمة إنسان"، مشيراً إلى حادثة تسبّب فيها أحد الروبوتات بجرح في باب ثلاجة فولاذي أثناء خلل تقني.الدعوى، التي قُدمت أمام محكمة اتحادية في ، تؤكد أن غروندل طُرد في أيلول "بعد أيام فقط من تقديم شكاوى سلامة موثقة"، وأن الشركة طلبت منه "تخفيف" محتوى خطة السلامة قبل عرضها على مستثمرين انتهى بهم الأمر إلى تمويل الشركة. ويعتبر غروندل أن إلغاء هذه الخطة لاحقاً قد يرقى إلى "سلوك احتيالي".وتأتي القضية في وقت ارتفعت فيه قيمة Figure AI إلى 39 مليار دولار بعد جولة تمويل ضخمة شارك فيها مستثمرون كبار مثل وإنفيديا ومايكروسوفت.غروندل يطالب بتعويضات مالية وبمحاكمة أمام هيئة محلفين، بينما قالت الشركة في بيان إن فصله جاء بسبب "ضعف الأداء"، وإن مزاعمه "غير صحيحة وسيتم تفنيدها".وتعمل شركات عدة في سباق تطوير الروبوتات الشبيهة بالبشر، من بينها وبوسطن ديناميكس ويونيتري ، في سوق يتوقع خبراء ستانلي أن يتجاوز 5 تريليونات دولار بحلول عام 2050.