10 أدوات مجانية تقلب قواعد الإبداع الرقمي
Lebanon 24
04-12-2025
|
23:00
A-
A+
يشهد الإبداع الرقمي طفرة غير مسبوقة مع صعود أدوات الرسم بالذكاء الاصطناعي، التي باتت متاحة مجانًا وتمكّن أي شخص من تحويل أفكاره إلى رسومات احترافية دون خبرة فنية. وبحسب تقرير pixso، تتصدر المشهد عشر منصّات مجانية تمنح المستخدمين سهولة الوصول إلى الفن الرقمي.
تأتي Pixso AI في المقدمة بأدواتها السحابية المدعومة بتسع تقنيات ذكية تسرّع مراحل التصميم وتوفّر أنماطًا متنوعة من البورتريه الواقعي إلى الأنمي وتصميم المنتجات. وتبرز Boardmix كخيار مثالي لإنشاء خرائط ذهنية فورية اعتمادًا على خوارزميات تنظّم الأفكار تلقائيًا. فيما قدّمت منصة Fotor ميزة الرسم الذكي التي تنتج رسومات بأساليب ثلاثية الأبعاد وأنمي بمجرد كتابة وصف بسيط، مع رسم مجاني يوميًا لكل مستخدم.
وتواصل الأدوات المساعدة توسّعها، إذ يقدّم Pixso Background Remover إزالة خلفيات دقيقة اعتمادًا على تعلّم الآلة، بينما يتيح Hotpot AI إنشاء تصاميم ونماذج وصور تسويقية حتى ضمن النسخة المجانية. وتمنح NightCafe تجربة واسعة للمبتدئين، إذ تنتج صورًا خلال 30 ثانية وبخوارزميات متعددة يمكن زيادتها عبر النقاط المجانية.
كما تواصل الأدوات الكلاسيكية حضورها، فـ DeepAI تتيح إنشاء صور غير محدودة وقابلة للتخصيص منذ 2016، بينما يحوّل Deep Dream Generator أي صورة إلى نسخة فنية مستندًا إلى شبكات عصبونية متطورة. وتقدّم Craiyon (DALL-E Mini سابقًا) تسع صور فورية دون حاجة لإنشاء حساب، فيما تستهدف Starry AI صانعي الـNFT وتحول النصوص إلى أعمال قابلة للاستخدام التجاري.
ومع تنوّع هذه الأدوات وسهولة استخدامها، يتحول
الذكاء الاصطناعي
إلى بوابة واسعة للفن الرقمي، فاتحًا المجال أمام الجميع للإبداع دون قيود مهارية أو أدوات متخصصة، في مشهد يبدو أن مستقبله سيكون أكثر شمولًا وابتكارًا من أي وقت مضى.
