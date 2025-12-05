Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

"Arrow Lake" يلمع متأخرًا

Lebanon 24
05-12-2025 | 00:14
A-
A+
Doc-P-1451020-639005157193181197.png
Doc-P-1451020-639005157193181197.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تكشف بيانات جديدة عن منصة لينكس أن معالج Core Ultra 9 285K من عائلة Arrow Lake-S بات اليوم أسرع بنحو 9% في المتوسط مقارنةً بأدائه لحظة الإطلاق، مع انخفاض في استهلاك الطاقة يقارب 15%، وفق اختبارات Phoronix. العتاد لم يتغيّر، لكن عامًا من تحسينات البرمجيات – من النواة (Kernel) إلى المترجمات (Compilers) والتعريفات – جعل المنصة تستخرج أداءها الحقيقي بعد بداية وُصفت بالمتواضعة.
Advertisement

هذه القفزة تؤكد القاعدة القديمة في عالم الحواسيب: السوفتوير يصنع الفارق. فالمراجعات الأولى انتقدت تذبذب الأداء والكفاءة في Arrow Lake، لكن الأرقام الحالية تُظهر أن المشكلة كانت في النضج البرمجي لا في تصميم الشريحة نفسها.

ورغم أن الأرقام المذكورة تخص لينكس، فإن إنتل تتحرك بالاتجاه نفسه على ويندوز عبر أداة APO (تحسين أداء التطبيقات)، التي تعمل كـ«منظّم مرور» لوحدة المعالجة، وتعيد توجيه الموارد لحظيًا نحو التطبيقات أو الألعاب الأكثر حاجة، مع تقارير عن زيادات تصل إلى 14% في معدلات الإطارات في بعض العناوين.

بالنتيجة، من اقتنى معالجات Arrow Lake حصل فعليًا على ترقية أداء مجانية عبر تحديثات النظام والتعريفات، ومن تجاوز هذا الجيل بسبب التقييمات الأولى قد يجد نفسه مضطرًا لإعادة النظر، خصوصًا مع استعداد إنتل لطرح تحديث جديد من معالجات Arrow Lake في بداية 2026 مزوّد بكل هذه التحسينات منذ اليوم الأول. (ديجيتال ترند)
مواضيع ذات صلة
متى يكون توقيت تناول القهوة متأخراً؟
lebanon 24
05/12/2025 14:00:48 Lebanon 24 Lebanon 24
بالفيديو: ذهب الفقراء يلمع.. هل بات الحصول على الفضة صعبا؟
lebanon 24
05/12/2025 14:00:48 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الاعلام: كانت هناك خشية من أن يعود التعديل على قانون الانتخاب في مجلس النواب متأخرا مع مهلة التسجيل الموضوعة لذلك كان هناك اقتراح بأن يتقدّم المغتربون بطلبات تسجيل بعد انتهاء المهلة
lebanon 24
05/12/2025 14:00:48 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد 23 قرناً.. ألمع مذنَّب في القرن العشرين سيعود إلى النظام الشمسي
lebanon 24
05/12/2025 14:00:48 Lebanon 24 Lebanon 24

القاعدة

ويندوز

جيتا

إنتل

بالا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:22 | 2025-12-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:30 | 2025-12-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:22 | 2025-12-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:30 | 2025-12-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:01 | 2025-12-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
04:03 | 2025-12-05
03:08 | 2025-12-05
00:16 | 2025-12-05
23:00 | 2025-12-04
16:00 | 2025-12-04
14:00 | 2025-12-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24