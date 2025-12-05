24
o
بيروت
22
o
طرابلس
24
o
صور
28
o
جبيل
23
o
صيدا
27
o
جونية
23
o
النبطية
21
o
زحلة
17
o
بعلبك
4
o
بشري
19
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
"Arrow Lake" يلمع متأخرًا
Lebanon 24
05-12-2025
|
00:14
A-
A+
photos
0
A+
A-
تكشف بيانات جديدة عن منصة لينكس أن معالج Core Ultra 9 285K من عائلة Arrow Lake-S بات اليوم أسرع بنحو 9% في المتوسط مقارنةً بأدائه لحظة الإطلاق، مع انخفاض في استهلاك الطاقة يقارب 15%، وفق اختبارات Phoronix. العتاد لم يتغيّر، لكن عامًا من تحسينات البرمجيات – من النواة (Kernel) إلى المترجمات (Compilers) والتعريفات – جعل المنصة تستخرج أداءها الحقيقي بعد بداية وُصفت بالمتواضعة.
Advertisement
هذه القفزة تؤكد
القاعدة
القديمة في عالم الحواسيب: السوفتوير يصنع الفارق. فالمراجعات الأولى انتقدت تذبذب الأداء والكفاءة في Arrow Lake، لكن الأرقام الحالية تُظهر أن المشكلة كانت في النضج البرمجي لا في تصميم الشريحة نفسها.
ورغم أن الأرقام المذكورة تخص لينكس، فإن
إنتل
تتحرك بالاتجاه نفسه على
ويندوز
عبر أداة APO (تحسين أداء التطبيقات)، التي تعمل كـ«منظّم مرور» لوحدة المعالجة، وتعيد توجيه الموارد لحظيًا نحو التطبيقات أو الألعاب الأكثر حاجة، مع تقارير عن زيادات تصل إلى 14% في معدلات الإطارات في بعض العناوين.
بالنتيجة، من اقتنى معالجات Arrow Lake حصل فعليًا على ترقية أداء مجانية عبر تحديثات النظام والتعريفات، ومن تجاوز هذا الجيل بسبب التقييمات الأولى قد يجد نفسه مضطرًا لإعادة النظر، خصوصًا مع استعداد إنتل لطرح تحديث جديد من معالجات Arrow Lake في بداية 2026 مزوّد بكل هذه التحسينات منذ اليوم الأول. (ديجيتال ترند)
مواضيع ذات صلة
متى يكون توقيت تناول القهوة متأخراً؟
Lebanon 24
متى يكون توقيت تناول القهوة متأخراً؟
05/12/2025 14:00:48
05/12/2025 14:00:48
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: ذهب الفقراء يلمع.. هل بات الحصول على الفضة صعبا؟
Lebanon 24
بالفيديو: ذهب الفقراء يلمع.. هل بات الحصول على الفضة صعبا؟
05/12/2025 14:00:48
05/12/2025 14:00:48
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الاعلام: كانت هناك خشية من أن يعود التعديل على قانون الانتخاب في مجلس النواب متأخرا مع مهلة التسجيل الموضوعة لذلك كان هناك اقتراح بأن يتقدّم المغتربون بطلبات تسجيل بعد انتهاء المهلة
Lebanon 24
وزير الاعلام: كانت هناك خشية من أن يعود التعديل على قانون الانتخاب في مجلس النواب متأخرا مع مهلة التسجيل الموضوعة لذلك كان هناك اقتراح بأن يتقدّم المغتربون بطلبات تسجيل بعد انتهاء المهلة
05/12/2025 14:00:48
05/12/2025 14:00:48
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد 23 قرناً.. ألمع مذنَّب في القرن العشرين سيعود إلى النظام الشمسي
Lebanon 24
بعد 23 قرناً.. ألمع مذنَّب في القرن العشرين سيعود إلى النظام الشمسي
05/12/2025 14:00:48
05/12/2025 14:00:48
Lebanon 24
Lebanon 24
القاعدة
ويندوز
جيتا
إنتل
بالا
تابع
قد يعجبك أيضاً
الذكاء الاصطناعي يدخل أعمق ملفات الأميركيين
Lebanon 24
الذكاء الاصطناعي يدخل أعمق ملفات الأميركيين
04:03 | 2025-12-05
05/12/2025 04:03:38
Lebanon 24
Lebanon 24
تغييرات في الصف الأول.. آبل تعيد توزيع الأدوار القيادية
Lebanon 24
تغييرات في الصف الأول.. آبل تعيد توزيع الأدوار القيادية
03:08 | 2025-12-05
05/12/2025 03:08:42
Lebanon 24
Lebanon 24
ميتا تقلّص إنفاقها
Lebanon 24
ميتا تقلّص إنفاقها
00:16 | 2025-12-05
05/12/2025 12:16:13
Lebanon 24
Lebanon 24
10 أدوات مجانية تقلب قواعد الإبداع الرقمي
Lebanon 24
10 أدوات مجانية تقلب قواعد الإبداع الرقمي
23:00 | 2025-12-04
04/12/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
برمجية Albiriox... أخطر تهديد جديد يضرب أجهزة أندرويد حول العالم
Lebanon 24
برمجية Albiriox... أخطر تهديد جديد يضرب أجهزة أندرويد حول العالم
16:00 | 2025-12-04
04/12/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعدما ألزمه المرض البقاء في المستشفى... الفنّ العربيّ يخسر فناناً شهيراً (صورة)
Lebanon 24
بعدما ألزمه المرض البقاء في المستشفى... الفنّ العربيّ يخسر فناناً شهيراً (صورة)
13:22 | 2025-12-04
04/12/2025 01:22:51
Lebanon 24
Lebanon 24
أمر عاجل يخصّ لبنان.. قرار أميركي لإسرائيل وصحيفة من تل أبيب تعلنه!
Lebanon 24
أمر عاجل يخصّ لبنان.. قرار أميركي لإسرائيل وصحيفة من تل أبيب تعلنه!
08:30 | 2025-12-04
04/12/2025 08:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إنفصالها عن وديع الشيخ... هل تعيش هذه الممثلة الجميلة قصّة حبّ جديدة؟
Lebanon 24
بعد إنفصالها عن وديع الشيخ... هل تعيش هذه الممثلة الجميلة قصّة حبّ جديدة؟
15:22 | 2025-12-04
04/12/2025 03:22:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل ستتمكن هذه الدولة من إغراق حاملة الطائرات الأميركية جيرالد فورد؟
Lebanon 24
هل ستتمكن هذه الدولة من إغراق حاملة الطائرات الأميركية جيرالد فورد؟
10:30 | 2025-12-04
04/12/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل يؤجل التفاوض المباشر الحرب فعلا؟
Lebanon 24
هل يؤجل التفاوض المباشر الحرب فعلا؟
10:01 | 2025-12-04
04/12/2025 10:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
04:03 | 2025-12-05
الذكاء الاصطناعي يدخل أعمق ملفات الأميركيين
03:08 | 2025-12-05
تغييرات في الصف الأول.. آبل تعيد توزيع الأدوار القيادية
00:16 | 2025-12-05
ميتا تقلّص إنفاقها
23:00 | 2025-12-04
10 أدوات مجانية تقلب قواعد الإبداع الرقمي
16:00 | 2025-12-04
برمجية Albiriox... أخطر تهديد جديد يضرب أجهزة أندرويد حول العالم
14:00 | 2025-12-04
5 ميزات خفيّة في آيفون… طبقة أمان إضافية لا يعرفها كثيرون
فيديو
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
09:14 | 2025-12-01
05/12/2025 14:00:48
Lebanon 24
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر في مزار سيدة لبنان - حريصا (مباشر)
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر في مزار سيدة لبنان - حريصا (مباشر)
04:38 | 2025-12-01
05/12/2025 14:00:48
Lebanon 24
Lebanon 24
تغطية مباشرة لليوم الثاني لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان (مباشر)
Lebanon 24
تغطية مباشرة لليوم الثاني لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان (مباشر)
01:34 | 2025-12-01
05/12/2025 14:00:48
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24