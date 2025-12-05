"Arrow Lake" يلمع متأخرًا

Advertisement

هذه القفزة تؤكد القديمة في عالم الحواسيب: السوفتوير يصنع الفارق. فالمراجعات الأولى انتقدت تذبذب الأداء والكفاءة في Arrow Lake، لكن الأرقام الحالية تُظهر أن المشكلة كانت في النضج البرمجي لا في تصميم الشريحة نفسها.ورغم أن الأرقام المذكورة تخص لينكس، فإن تتحرك بالاتجاه نفسه على عبر أداة APO (تحسين أداء التطبيقات)، التي تعمل كـ«منظّم مرور» لوحدة المعالجة، وتعيد توجيه الموارد لحظيًا نحو التطبيقات أو الألعاب الأكثر حاجة، مع تقارير عن زيادات تصل إلى 14% في معدلات الإطارات في بعض العناوين.بالنتيجة، من اقتنى معالجات Arrow Lake حصل فعليًا على ترقية أداء مجانية عبر تحديثات النظام والتعريفات، ومن تجاوز هذا الجيل بسبب التقييمات الأولى قد يجد نفسه مضطرًا لإعادة النظر، خصوصًا مع استعداد إنتل لطرح تحديث جديد من معالجات Arrow Lake في بداية 2026 مزوّد بكل هذه التحسينات منذ اليوم الأول. (ديجيتال ترند)