متفرقات
روبوت جديد يراقب ويحرس ويعالج… من دون إنترنت
Lebanon 24
08-12-2025
|
06:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
ابتكر علماء جامعة جنوب الأورال الحكومية في
روسيا
روبوتًا متعدد الوظائف نجح في اجتياز الاختبارات، ويتميز بقدرته على العمل من دون اتصال بالإنترنت أو الاعتماد على أنظمة الملاحة الفضائية، في خطوة تُعدّ سابقة من نوعها مقارنة بالروبوتات المشابهة.
وأوضح الباحث في قسم البرمجة المنهجية بالجامعة سلام محمد أن الروبوت جرى تجميعه بالكامل باستخدام مكونات محلية، وصُممت واجهته باللغتين الروسية والإنجليزية، مشيرًا إلى أنه لا توجد له مثيلات حاليًا داخل روسيا.
ويعتمد الروبوت على برنامج خاص يُعرف باسم SPPA، يتيح له نمذجة الحركة داخل المساحات المحدودة والتوجيه الذاتي عبر خرائط رياضية ثلاثية الأبعاد، ما يسمح له بتذكّر العوائق والمسارات والعودة إلى نقطة الانطلاق من دون تدخل بشري. كما يستطيع تقدير الزمن اللازم لعبور ممرات المشاة عند الإشارات الضوئية واتخاذ القرار المناسب للحركة وضبط السرعة بطريقة تحاكي السلوك
البشري
.
ويُدار الروبوت عبر الحاسوب بشكل مستقل، مع إمكانية التحكم اليدوي بوظائفه عبر
الهاتف الذكي
حتى من خارج البلاد، إضافة إلى قدرته على تلقي
الأوامر الصوتية
والتفاعل مع المستخدم.
ويمكن توظيفه في المؤسسات الطبية والمنشآت الخطرة وأعمال الحراسة، إلى جانب استخدامه في استكشاف المناجم والمناطق الخطرة والتعرّف على الأجسام بدقة عبر كاميرته المدمجة، والتمييز بين الأشخاص حتى في حال تغطية الوجوه باستخدام كاميرا حرارية، فضلًا عن رصد الضوضاء والروائح بهدف منع الحالات الطارئة.
وأكدت الجامعة أن الروبوت بات جاهزًا للإنتاج الصناعي، ويجري حاليًا البحث عن شريك لتصنيعه على نطاق واسع.
(تاس)
