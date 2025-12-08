هل يطوي الذكاء الاصطناعي صفحة الهواتف الذكية؟

Advertisement

شكّلت الهواتف الذكية لأكثر من عقد العمود الفقري للاتصال الرقمي والترفيه والإنتاجية، غير أنّ تسارع تطوّر والواقع المعزز والتكنولوجيا القابلة للارتداء بات يطرح سؤالاً جوهرياً: هل يقترب عصر من نهايته بعدما تحوّلت أجهزته الجديدة إلى مجرد نسخ أسرع من سابقاتها؟تشير تقارير تقنية حديثة إلى أن الموجة المقبلة من الابتكارات قد تعيد رسم علاقتنا بالتكنولوجيا بالكامل، من خلال أجهزة ذكاء اصطناعي تُرتدى بدل أن تُحمل، قادرة على إرسال الرسائل وإجراء المكالمات وتقديم المعلومات عبر الصوت والإيماءات، من دون الحاجة إلى شاشة تقليدية. كما تتقدّم تقنيات الواقع المعزز بخطى ثابتة نحو استبدال شاشات الهواتف بنظارات أو عدسات تعرض المعلومات مباشرة في مجال الرؤية، ما يجعل التفاعل الرقمي جزءاً من المشهد اليومي لا عبئاً منفصلاً عنه.وفي موازاة ذلك، تتوسع أنظمة الأشياء لتجعل المنازل والسيارات وأماكن العمل أكثر اتصالاً، حيث يتولى الذكاء الاصطناعي إدارة الإضاءة والأمن والأجهزة المنزلية والتنقل والترفيه تلقائياً، من دون الحاجة إلى هاتف يتحكم بكل شيء. ويُنتظر أن تتكامل هذه الأنظمة مع مساعدين أذكياء أكثر استقلالية، يعملون في الخلفية ويتفاعلون مع المستخدم بسلاسة.أما في الأفق الأبعد، فتلوح تقنيات أكثر جذرية، مثل واجهات الدماغ والحاسوب التي تطورها شركات كـ" "، والتي قد تمكّن الإنسان من التفاعل مع الأنظمة الرقمية عبر الأفكار فقط، إلى جانب الشاشات الهولوجرافية التي قد تلغي الحاجة إلى الشاشات المادية كلياً عبر عروض ثلاثية الأبعاد في الهواء.ورغم أن الهواتف الذكية لن تختفي فجأة، إلا أن مكانتها تتآكل تدريجياً مع صعود هذه البدائل. وخلال السنوات العشر المقبلة، قد ننظر إلى الهاتف الذكي بالطريقة نفسها التي ننظر بها اليوم إلى الهاتف الأرضي: تكنولوجيا كانت ثورية في زمنها، قبل أن تستبدلها أدوات أكثر اندماجاً وذكاءً.