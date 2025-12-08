Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

لتجنب الإحراج.. واتساب يطرح هذه الميزة الجديدة!

Lebanon 24
08-12-2025 | 12:46
أعلنت شركة واتساب عن ميزة جديدة تتيح للمستخدمين مغادرة مجموعات الدردشة دون إرسال إشعار لجميع الأعضاء، حيث سيتم إخطار مسؤولي المجموعة فقط.

وجاء هذا التحديث استجابة لشكاوى المستخدمين الذين يشعرون بالحرج أو القلق عند ظهور رسالة تفيد بأن شخصًا غادر المجموعة، خصوصًا في المجموعات الكبيرة والمزدحمة بالرسائل اليومية.

وتمنح الميزة الجديدة المستخدمين خصوصية أكبر ومرونة في إدارة وقتهم، وهو أمر مهم في المجموعات العائلية، المدرسية أو المهنية التي تضم عشرات أو مئات الأعضاء.

كيفية مغادرة المجموعة بصمت

لخروج هادئ من المجموعة، يفتح المستخدم تطبيق واتساب ويذهب إلى الدردشة الجماعية التي يرغب في مغادرتها، ثم يضغط على اسم المجموعة أعلى الشاشة للدخول إلى صفحة معلوماتها، وبعدها يمرّر للأسفل ويختار خيار Exit Group أو خروج من المجموعة، وعند التأكيد سيغادر المستخدم المجموعة وسيُخطر مسؤولو المجموعة فقط بينما لن يرى باقي الأعضاء إشعار المغادرة.
يمكن أيضًا كتم الإشعارات أو أرشفة المجموعة لتقليل الإزعاج دون مغادرتها فورًا.

أهمية الميزة لإدارة الوقت والخصوصية

تساعد هذه الميزة المستخدمين على الانسحاب بهدوء من المجموعات المزدحمة بالرسائل اليومية مما يقلل التوتر والإحراج الناتج عن المغادرة العلنية كما تمنح حرية أكبر في إدارة الوقت الرقمي وتقليل الضغط الاجتماعي خاصة عند وجود أعضاء فضوليين يسألون دائمًا عن سبب المغادرة ويُذكر أن باقي الأعضاء لن يتلقوا إشعارًا تلقائيًا بالمغادرة لكن يمكنهم معرفة الأمر عند مراجعة صفحة معلومات المجموعة.

 
 

حرية أكبر
مع التحديث الجديد، أصبح بإمكان مستخدمي واتساب مغادرة المجموعات بشكل سري وهادئ، مع الحفاظ على الخصوصية وراحة البال. تمنح الميزة حرية أكبر للتحكم في تجربة الدردشة، وتقلّل الإزعاج الاجتماعي، ما يجعل إدارة الوقت داخل التطبيق أكثر سهولة وسلاسة.
 
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24