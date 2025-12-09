أفضل 5 أدوات بالذكاء الاصطناعي لإحياء الصور القديمة بسهولة

Advertisement

شهد قطاع تعديل الصور قفزة كبيرة مع انتشار نماذج التوليدية القادرة على فهم الأوامر النصية وتنفيذها، ما أتاح للمستخدمين إمكانية ترميم الصور القديمة وتحديثها بسهولة ومن دون خبرة تقنية. ومع كثرة الأدوات المتاحة، يبرز سؤال حول الأفضل بينها لهذه المهمة. وفي ما يلي أبرز خمس أدوات لإحياء الصور القديمة:1- ريميني (Remini)يعدّ من أبرز التطبيقات المتخصصة في ترميم الصور القديمة، إذ يرفع دقتها ويزيل شوائبها ويعيد تلوينها باستخدام الذكاء الاصطناعي. التطبيق متاح بنسخة مجانية وأخرى مدفوعة، ويدعم أجهزة أندرويد وآيفون والكمبيوتر.2- نانو بانانا (Nano Banana)من الأدوات الصاعدة في تعديل الصور عبر الذكاء الاصطناعي، وتتيح إعادة إحياء الصور وتلوينها بشكل كامل. وتزداد فعاليتها مع النسخة الاحترافية، ويمكن استخدامها مباشرة عبر "جيميناي 3.0" بكتابة أوامر نصية بسيطة.3- شات جي (ChatGPT)إلى جانب توليد النصوص، يستطيع تعديل الصور القديمة وتحسينها وتلوينها بطريقة تلقائية، سواء عبر التطبيق أو نسخة ، ضمن حدود الاستخدام المجاني.4- (Photoshop)الأداة الأكثر احترافية في عالم الصور، وتتوفر فيها قدرات ذكاء اصطناعي تساعد على ترميم الصور وتلوينها. لكنها تتطلب خبرة أكبر مقارنةً بالخيارات الأخرى.5- كانفا (Canva)خيار مناسب للمستخدمين الذين يرغبون بتحسين الصور من دون تعقيد. إذ توفر أدوات مدمجة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لإصلاح الصور القديمة وتحديثها عبر واجهة سهلة تشبه تطبيقات الهواتف.