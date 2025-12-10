تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
في محاولة لجعل التجربة أقل تعقيدًا.. تحديثات جديدة تطال فيسبوك

Lebanon 24
10-12-2025 | 04:45
كشفت شركة ميتا عن حزمة من التحديثات الجديدة لتطبيق فيسبوك، في محاولة لجعل التجربة أقل تعقيدًا وأكثر ارتباطًا بما يفضله المستخدمون. وتركّز التغييرات على تبسيط الواجهة، وتحسين الخوارزميات، وتسهيل الوصول إلى أدوات النشر والبحث.

 

وقالت الشركة إن الهدف من التحديثات الجديدة هو جعل العثور على المحتوى وإنشائه ومشاركته أكثر سهولة، بعد أن لاحظت أن تقديم ما يريده المستخدم بالفعل يعزز بقاءه داخل التطبيق.

 

وتشمل هذه التحديثات إعادة تصميم شاملة لشكل المنشورات، إذ سيُرتّب فيسبوك الصور المتعددة في شبكة موحّدة، وسوف يُعرض المحتوى بملء الشاشة عند الضغط عليه، كما أصبح بالإمكان الإعجاب بصورة عبر النقر المزدوج، في خطوة شبيهة بما هو متاح في تطبيقات أخرى.

 

وذكرت ميتا أن نتائج البحث ستظهر الآن ضمن شبكة عرض شاملة تدعم كافة أنواع المحتوى. كما تختبر الشركة عارضًا جديدًا بملء الشاشة يتيح استكشاف الصور ومقاطع الفيديو دون فقدان مكان المستخدم في نتائج البحث، على أن يتوسع تدريجيًا ليشمل محتوى إضافيًا خلال الأشهر المقبلة.

