إنستاغرام تطلق أداة جديدة للتحكم في خوارزمية توصيات المحتوى

أعلنت منصة إنستاغرام إطلاق أداة جديدة تتيح للمستخدمين رؤية الخوارزمية التي تُشكّل توصيات المحتوى الذي يظهر لهم والتحكم فيها، بدءًا من محتوى المقاطع القصيرة Reels.

وتحمل الأداة الجديدة اسم “خوارزميتك Your Algorithm”، وتُظهر للمستخدمين الموضوعات التي يعتمد عليها التطبيق في تخصيص المقاطع المقترحة، مع إمكانية ضبطها بما يتناسب مع اهتماماتهم.

وتظهر الأداة من خلال أيقونة على شكل خطّين مع قلبين في أعلى يمين الشاشة عند استعراض المقاطع القصيرة Reels. وبالنقر عليها، تُعرض قائمة بالموضوعات التي تعتقد إنستاغرام أنها تهم المستخدم، وهي قائمة مُستخلصة من النشاط داخل التطبيق، ومُختصرة بالاعتماد على .