|
|
تكنولوجيا وعلوم

غوغل تفتح "Gemini Deep Research" للمطورين.. وباحث ذكاء اصطناعي يشبه الإنسان

Lebanon 24
13-12-2025 | 12:12
أعلنت غوغل إطلاق نسخة جديدة مطوَّرة من وكيل البحث العميق "Gemini Deep Research"، مع إتاحته للمطورين لأول مرة، بهدف تمكين التطبيقات ووكلاء الذكاء الاصطناعي من تنفيذ أبحاث متعمقة والتحقق من المعلومات بطريقة أقرب لعمل الباحث البشري، بالاعتماد على نموذج "Gemini 3 Pro" متعدد الوسائط.

الوكيل الجديد يعمل بأسلوب تكراري؛ يضع استعلامات، يطالع النتائج، يحدد الثغرات، ثم يحسن البحث تدريجيا حتى يصل إلى إجابات أكثر دقة وشمولية، وقد طُوِّر اعتمادا على تجربة ميزة البحث العميق داخل تطبيق Gemini التي أطلقت أواخر 2024 قبل فتحها الآن أمام المطورين لدمجها في منتجاتهم وسير عملهم.

وإلى جانب ذلك، كشفت غوغل عن معيار مفتوح المصدر "DeepSearchQA" لاختبار قدرة النماذج على التعامل مع الاستعلامات المعقدة عبر 900 مهمة في 17 مجالا، إضافة إلى واجهة "Deep Research API" التي تتيح تحليل ملفات PDF وCSV والمستندات، وإنتاج تقارير منظمة مع إرجاع النتائج بصيغة JSON، مع خطط مستقبلية لدعم إنشاء الرسوم البيانية تلقائيا وتوسيع الربط مع خدمات مثل Google Search وNotebookLM وGoogle Finance.

كما طرحت الشركة "Interactions API" لإدارة الجلسات وهياكل الرسائل المتداخلة وتنفيذ المهام الطويلة، بما يسمح بدمج وكلاء مثل "Deep Research" مع نماذج "Gemini 3 Pro" في أنظمة أكثر استقلالية وقدرة على تذكّر السياق والتخطيط المتعدد الخطوات، في خطوة تعكس انتقال غوغل من مجرد الإجابة عن الأسئلة إلى بناء وكلاء ذكاء اصطناعي يشاركون في البحث والتحقق وطرح الأسئلة بشكل أقرب إلى التفكير البشري.
الذكاء الاصطناعي

الاستعلامات

الطويل

البشري

حسن ا

شمولي

الرب

غوغل

