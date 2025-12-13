تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
18
o
بيروت
15
o
طرابلس
17
o
صور
16
o
جبيل
17
o
صيدا
19
o
جونية
11
o
النبطية
10
o
زحلة
8
o
بعلبك
4
o
بشري
13
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
غوغل تفتح "Gemini Deep Research" للمطورين.. وباحث ذكاء اصطناعي يشبه الإنسان
Lebanon 24
13-12-2025
|
12:12
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت
غوغل
إطلاق نسخة جديدة مطوَّرة من وكيل البحث العميق "Gemini Deep Research"، مع إتاحته للمطورين لأول مرة، بهدف تمكين التطبيقات ووكلاء
الذكاء الاصطناعي
من تنفيذ أبحاث متعمقة والتحقق من المعلومات بطريقة أقرب لعمل الباحث
البشري
، بالاعتماد على نموذج "Gemini 3 Pro" متعدد الوسائط.
الوكيل الجديد يعمل بأسلوب تكراري؛ يضع استعلامات، يطالع النتائج، يحدد الثغرات، ثم يحسن البحث تدريجيا حتى يصل إلى إجابات أكثر دقة وشمولية، وقد طُوِّر اعتمادا على تجربة ميزة البحث العميق داخل تطبيق Gemini التي أطلقت أواخر 2024 قبل فتحها الآن أمام المطورين لدمجها في منتجاتهم وسير عملهم.
وإلى جانب ذلك، كشفت غوغل عن معيار مفتوح المصدر "DeepSearchQA" لاختبار قدرة النماذج على التعامل مع
الاستعلامات
المعقدة عبر 900 مهمة في 17 مجالا، إضافة إلى واجهة "Deep Research API" التي تتيح تحليل ملفات PDF وCSV والمستندات، وإنتاج تقارير منظمة مع إرجاع النتائج بصيغة JSON، مع خطط مستقبلية لدعم إنشاء الرسوم البيانية تلقائيا وتوسيع الربط مع خدمات مثل Google Search وNotebookLM وGoogle Finance.
كما طرحت الشركة "Interactions API" لإدارة الجلسات وهياكل الرسائل المتداخلة وتنفيذ المهام الطويلة، بما يسمح بدمج وكلاء مثل "Deep Research" مع نماذج "Gemini 3 Pro" في أنظمة أكثر استقلالية وقدرة على تذكّر السياق والتخطيط المتعدد الخطوات، في خطوة تعكس انتقال غوغل من مجرد الإجابة عن الأسئلة إلى بناء وكلاء ذكاء اصطناعي يشاركون في البحث والتحقق وطرح الأسئلة بشكل أقرب إلى التفكير البشري.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
شركة ألفابت (غوغل) تُطلق نموذج الذكاء الاصطناعي "GEMINI 3"
Lebanon 24
شركة ألفابت (غوغل) تُطلق نموذج الذكاء الاصطناعي "GEMINI 3"
14/12/2025 09:30:45
14/12/2025 09:30:45
Lebanon 24
Lebanon 24
من سامسونغ: "غالاكسي XR" بسعر منافس وذكاء غوغل الاصطناعي
Lebanon 24
من سامسونغ: "غالاكسي XR" بسعر منافس وذكاء غوغل الاصطناعي
14/12/2025 09:30:45
14/12/2025 09:30:45
Lebanon 24
Lebanon 24
المفوضية الأوروبية تفتح تحقيقا في سلوك محتمل من جانب "غوغل" يتعارض مع قواعد المنافسة في استخدام المحتوى عبر الإنترنت لأغراض الذكاء الاصطناعي
Lebanon 24
المفوضية الأوروبية تفتح تحقيقا في سلوك محتمل من جانب "غوغل" يتعارض مع قواعد المنافسة في استخدام المحتوى عبر الإنترنت لأغراض الذكاء الاصطناعي
14/12/2025 09:30:45
14/12/2025 09:30:45
Lebanon 24
Lebanon 24
غوغل تطلق "Pomelli".. أداة ذكاء اصطناعي تحدث ثورة في التسويق الرقمي
Lebanon 24
غوغل تطلق "Pomelli".. أداة ذكاء اصطناعي تحدث ثورة في التسويق الرقمي
14/12/2025 09:30:45
14/12/2025 09:30:45
Lebanon 24
Lebanon 24
الذكاء الاصطناعي
الاستعلامات
الطويل
البشري
حسن ا
شمولي
الرب
غوغل
تابع
قد يعجبك أيضاً
خبير: نقترب بسرعة من اللحظة التي قد تؤدي إلى هلاكنا جميعاً
Lebanon 24
خبير: نقترب بسرعة من اللحظة التي قد تؤدي إلى هلاكنا جميعاً
00:38 | 2025-12-14
14/12/2025 12:38:54
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور.. أغلى 10 أقمار صناعية موجودة حاليًا في المدار
Lebanon 24
بالصور.. أغلى 10 أقمار صناعية موجودة حاليًا في المدار
23:00 | 2025-12-13
13/12/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الحشرات التي تتغذى على الجزيئات البلاستيكية الدقيقة تنمو إلى أحجام هائلة
Lebanon 24
الحشرات التي تتغذى على الجزيئات البلاستيكية الدقيقة تنمو إلى أحجام هائلة
16:48 | 2025-12-13
13/12/2025 04:48:08
Lebanon 24
Lebanon 24
لغز "خرز الشفق".. موجات راديو تقود إلى شرارة العاصفة المغناطيسية
Lebanon 24
لغز "خرز الشفق".. موجات راديو تقود إلى شرارة العاصفة المغناطيسية
16:39 | 2025-12-13
13/12/2025 04:39:00
Lebanon 24
Lebanon 24
اكتشاف سبب مرور الوقت بشكل أسرع على سطح المريخ
Lebanon 24
اكتشاف سبب مرور الوقت بشكل أسرع على سطح المريخ
16:27 | 2025-12-13
13/12/2025 04:27:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
الأمطار عائدة.. منخفض جديد مصحوب بكتل هوائية باردة سيضرب لبنان في هذا الموعد
Lebanon 24
الأمطار عائدة.. منخفض جديد مصحوب بكتل هوائية باردة سيضرب لبنان في هذا الموعد
03:59 | 2025-12-13
13/12/2025 03:59:12
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل تستبق الأعياد بمحاصرة لبنان بالنار والبارود
Lebanon 24
إسرائيل تستبق الأعياد بمحاصرة لبنان بالنار والبارود
09:01 | 2025-12-13
13/12/2025 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف يمكن لهذه الدولة الخليجية أن تساعد لبنان؟
Lebanon 24
كيف يمكن لهذه الدولة الخليجية أن تساعد لبنان؟
10:30 | 2025-12-13
13/12/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد التهديد الإسرائيليّ... هذا ما تشهده بلدة يانوح الآن
Lebanon 24
بعد التهديد الإسرائيليّ... هذا ما تشهده بلدة يانوح الآن
10:55 | 2025-12-13
13/12/2025 10:55:45
Lebanon 24
Lebanon 24
بين الاحتواء والتصعيد.. برّي يفتح نافذة في واشنطن قبل الانفجار
Lebanon 24
بين الاحتواء والتصعيد.. برّي يفتح نافذة في واشنطن قبل الانفجار
11:00 | 2025-12-13
13/12/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
00:38 | 2025-12-14
خبير: نقترب بسرعة من اللحظة التي قد تؤدي إلى هلاكنا جميعاً
23:00 | 2025-12-13
بالصور.. أغلى 10 أقمار صناعية موجودة حاليًا في المدار
16:48 | 2025-12-13
الحشرات التي تتغذى على الجزيئات البلاستيكية الدقيقة تنمو إلى أحجام هائلة
16:39 | 2025-12-13
لغز "خرز الشفق".. موجات راديو تقود إلى شرارة العاصفة المغناطيسية
16:27 | 2025-12-13
اكتشاف سبب مرور الوقت بشكل أسرع على سطح المريخ
13:10 | 2025-12-13
رياح ثقب أسود "خارقة للسرعة".. 20٪ من سرعة الضوء تهز مجرّة بعيدة
فيديو
في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)
Lebanon 24
في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)
00:21 | 2025-12-13
14/12/2025 09:30:45
Lebanon 24
Lebanon 24
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
Lebanon 24
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
10:00 | 2025-12-11
14/12/2025 09:30:45
Lebanon 24
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
05:09 | 2025-12-06
14/12/2025 09:30:45
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24