تكنولوجيا وعلوم
من "زر المعاينة" إلى عرض ثلاثي الأبعاد.. ميزة خفية تغيّر تجربة خرائط غوغل
Lebanon 24
13-12-2025
|
12:42
كشف موقع "توماس غايد" عن ميزة خفية في تطبيق "خرائط
غوغل
" تحمل اسم "Immersive View" أو "
العرض
الغامر"، وتتيح للمستخدمين استكشاف المدن والطرق بطريقة ثلاثية الأبعاد تجمع بين منظور الشارع والعرض الجوي، بما يمنح تصوراً بصرياً واقعياً للمسار قبل الوصول إلى الوجهة.
وبحسب الموقع، يمكن تفعيل الميزة بعد إدخال الوجهة عبر الضغط على "زر المعاينة"، لتتحول الخريطة التقليدية إلى عرض تفاعلي يظهر المباني والسيارات والمعالم الشهيرة بتفاصيل عالية، ما يسهل على المستخدم التعرف مسبقاً إلى الطريق والبيئة المحيطة وتقليل المفاجآت أثناء التنقل، في تجربة وصفها الموقع بأنها أصبحت الخيار الأول عند التخطيط لأي رحلة جديدة.
وتتوفر الميزة حالياً في عدد محدود من المدن الكبرى حول العالم مثل أمستردام وبرشلونة ودبلن وفلورنسا ولاس
فيغاس
ولندن ولوس أنجليس وميامي ونيويورك وباريس وسان
فرانسيسكو
وسان
خوسيه
وسياتل وطوكيو وفينيسيا، على أن تعمل غوغل تدريجياً على توسيع نطاقها إلى مدن ودول أخرى خلال الفترة المقبلة.
