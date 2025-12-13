الحشرات التي تتغذى على الجزيئات البلاستيكية الدقيقة تنمو إلى أحجام هائلة

تسلّلت الجزيئات البلاستيكية الدقيقة إلى أجسام البشر وإلى أبعد بقاع الأرض، من الكهوف المغلقة حتى أعماق خندق ماريانا. وبينما يحقق الأطباء في آثارها على الإنسان، تكشف أبحاث جديدة أنها تُحدث اضطراباً واضحاً في كائنات أصغر حجماً.



وفق دراسة نُشرت في مجلة "العلوم والتكنولوجيا البيئية"، توصل باحثون من جامعة كارلتون في أوتاوا والمركز الوطني لأبحاث الحياة البرية في إلى أن الصراصير التي غُذّيت بأطعمة ملوثة بالبلاستيك الدقيق تضاعف حجمها 25 مرة خلال سبعة أسابيع. والأبرز أنها، رغم توافر طعام غير ملوث، لم تُظهر في البداية تفضيلاً له، ثم مالت بشكل كبير إلى الطعام الملوث بعد تسعة أيام، ما يشير إلى أنها لم تستطع التمييز أولاً بين البلاستيك والغذاء الحقيقي قبل أن تنجذب لاحقاً إلى الملوث.



ومع نمو الصراصير يكبر حجم أفواهها، فتزداد قدرتها على ابتلاع جزيئات أكبر، لتستمر في استهلاكها ما دامت قابلة للبلع. والأسوأ أن الباحثين وجدوا أنها تُفكك البلاستيك الدقيق أثناء الهضم إلى جزيئات بلاستيكية نانوية، ما يجعلها أصعب في التتبع وأكثر تهديداً للبيئة.



وتشير أبحاث مرتبطة إلى آثار سلبية مشابهة على كائنات أخرى مثل القواقع البحرية وديدان الأرض، وحتى يرقات بعوض صغيرة في القارة الجنوبية تبتلع هذه الجزيئات. وفي تصريح لعالم الحشرات جاك ديفلين، المشارك في دراسة نُشرت في مجلة "علوم البيئة الشاملة"، فإن مستويات البلاستيك هناك ما زالت أقل من معظم أنحاء الكوكب، لكن "بدأت تتسرب إلى النظام البيئي"، وعندما ترتفع بما يكفي "تبدأ في تغيير توازن الطاقة لدى الحشرات".



ورغم أن ديفلين أشار إلى أن أعلى التركيزات لم تُخفض معدلات البقاء ولم تُغيّر الأيض الأساسي ظاهرياً، فإن مجرد العثور على البلاستيك في أحشاء حشرات تعيش في واحدة من أكثر مناطق العالم عزلة يُعد مؤشراً مقلقاً على اتساع المشكلة وعمق انتشارها. (futurism)

