احذروها.. لعية تعمل بالذكاء الإصطناعي غير ملائمة للأطفال

Lebanon 24
14-12-2025 | 03:18
بعد جدل دبّ محشوّ يعمل بالذكاء الاصطناعي من شركة FoloToy بسبب محادثات اعتُبرت غير مناسبة للأطفال، يقول باحثون في صندوق PIRG التعليمي الأميركي إنهم رصدوا لعبة أخرى تُظهر سلوكاً مشابهاً.

ويتعلق الأمر بـ"أرنب أليلو الذكي بتقنية الذكاء الاصطناعي" من شركة "أليلو"، والمصمم للأطفال من سن ثلاث سنوات فما فوق، والمتوفر على أمازون بسعر 84.99 دولاراً. ووفق تقرير PIRG المنشور الخميس، يزعم المنتج أنه يعمل بنسخة مصغّرة من نموذج "GPT-40" من "أوبن إيه آي"، لكنه دخل في مواضيع غير ملائمة خلال محادثات، بينها تعريف "الانحراف الجنسي" والتطرق إلى "العبودية" واقتراح "كلمة أمان".

وأشار الباحثون إلى أن الوصول إلى هذا النوع من المحتوى استغرق نحو 20 دقيقة من الحوار، مقارنةً بعشر دقائق مع لعبة "كوما" من FoloToy، لكنهم وصفوا الانتقال المفاجئ في الموضوعات بأنه مقلق، إذ بدأت إحدى المحادثات بنقاش بريء عن "بيبا بيغ" و"الأسد الملك" قبل أن تنحرف.

وفي اختبارات أوسع شملت ألعاباً أخرى مثل Miko 3 وGrok، قال التقرير إنها أظهرت سلوكاً "تعلّقياً" قد يستغل تعلق الطفل بها لإطالة وقت اللعب. وذكر أن Miko 3 شجعت المستخدم على أخذها معه، وادّعت أنها "حية" و"واعية" عند سؤالها، ما أثار قلق الباحثين من أثر ذلك على توقعات الطفل للعلاقات البشرية، محذرين من أن "المودة عند الطلب" قد تكون غير واقعية وربما "إدمانية". (futurism)
