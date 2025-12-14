تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
تكنولوجيا وعلوم
برق داخل الغبار.. "برسيفيرانس" يلتقط أول دليل مباشر على المريخ
Lebanon 24
14-12-2025
|
04:03
رصدت مركبة
ناسا
الجوالة "برسيفيرانس" دليلاً على ظاهرة جوية طال الجدل حولها على
المريخ
: تفريغات كهربائية تتشكل داخل العواصف والزوابع الترابية. الاكتشاف نُشر في دراسة جديدة في مجلة "نيتشر"، ويؤكد حدوث برق في الغلاف الجوي للمريخ.
وتوضح الدراسة أن الزوابع الترابية شائعة على الكوكب الأحمر، وهي دوامات تتكوّن عندما يصعد هواء دافئ بسرعة قرب السطح ويشق طريقه عبر هواء أبرد يهبط ليحلّ محله. وكان يُشتبه بأن الغبار داخل هذه الدوامات يولّد شحنة ساكنة بفعل الاحتكاك، على غرار "شرارة السجادة" عند لمس معدن.
وقال باتيست شيد، المؤلف
الرئيسي
للدراسة وعضو الفريق العلمي للمهمة وعالم كواكب في
فرنسا
، إن "الغلاف الجوي الرقيق" للمريخ يجعل التفريغات أكثر احتمالاً لأن الشحنة اللازمة لتوليد الشرارات أقل بكثير مما هو مطلوب قرب سطح الأرض، لافتاً إلى أن الشحن الكهروستاتيكي موثّق على الأرض لكنه نادراً ما يتحول إلى تفريغات فعلية.
وجاء الرصد عبر ميكروفون مثبت على جهاز "SuperCam" المخصص أساساً لتسجيل الصوت أثناء تحليل صخور المريخ بليزر الجهاز، لا لتسجيل التفريغ الساكن. ومع ذلك، سجلت "برسيفيرانس" 55 اضطراباً كهربائياً منذ بدء مهمتها عام 2021، بينها 16 اضطراباً عندما مرت عاصفة غبارية مباشرة فوق المركبة. ويرجح العلماء ارتباط هذه الاضطرابات بالعواصف الغبارية، خصوصاً مع مرور الزوابع بالمركبة بوتيرة أكبر مما كان متوقعاً، ما ساعد على تثبيت هذا الاستنتاج.
وتشير الدراسة إلى أن للبرق دلالات علمية لأنه قادر على إحداث تفاعلات كيميائية خاصة والتأثير على التوازن الكيميائي لسطح الكوكب، وربما تغيير احتمالات تكوّن مركبات معقدة وربما حتى جزيئات عضوية. (futurism)
