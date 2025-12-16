OpenAI تعلن حالة التأهب القصوى بعد تصاعد المنافسة مع غوغل Gemini 3

يُشير التقرير إلى أن سياسة OpenAI الحالية هي تضافر الجهود، حيث تخضع OpenAI، الشركة المطورة لـ ChatGPT، حاليًا لحالة تأهب قصوى Red Alert ، وهي حالة داخلية غير رسمية ولكنها حقيقية، تُشير إلى حالة استعجال وتسارع في التنفيذ، أعلنها الرئيس التنفيذي في وقت سابق من هذا الشهر، وجاء هذا التأهب في ظل ضغوط تنافسية شديدة واجهتها OpenAI، لا سيما بعد إطلاق جوجل لنموذج Gemini 3، الذي اكتسب زخمًا كبيرًا بين المستخدمين الأفراد والشركات على حد سواء.



وقد وضع الصعود السريع لـ Gemini 3 شركة OpenAI في موقف دفاعي، خاصةً مع تفوق نموذج من جوجل على أنظمة OpenAI في العديد من المعايير الرئيسية، أثار هذا الأمر مخاوف بشأن التصور العام، ومدى تبني ChatGPT، وتأثيره على الأعمال التجارية على المدى القريب، لذا، واستجابةً لذلك، أعلن ألتمان حالة التأهب القصوى داخليًا، وأصدر تعليمات للموظفين بالتحرك بسرعة وحسم بشأن الإصدارات .





وأعلنت فيدجي سيمو، الرئيسة التنفيذية لتطبيقات OpenAI (عبر CNBC)، عن حالة الطوارئ القصوى قائلةً: "أعلنا عن هذه الحالة الطارئة لنؤكد للشركة رغبتنا في تركيز الموارد على مجال محدد، وهذا يُساعد في تحديد الأولويات وتحديد الأمور التي يُمكن تأجيلها"، وأضافت سيمو أن OpenAI زادت خلال هذه الفترة من تركيزها على ChatGPT ، مما يُساعد في إطلاق هذا النموذج، لكنها أكدت أن هذا ليس سبب إطلاقه هذا الأسبوع تحديدًا.



وفي حين ربطت OpenAI في مقرها قدرات نموذج جوجل الجديد، نفى ألتمان هذا الربط، قائلاً إن الوضع لم يكن مدفوعًا فقط بإطلاق جوجل لـ Gemini 3، وأن إطلاق النموذج كان له تأثير أقل على مؤشرات OpenAI مما كان يُخشى في البداية، وقال لـ CNBC: "أعتقد أنه عند ظهور تهديد تنافسي، يجب التركيز عليه والتعامل معه بسرعة"، كما صرّح ألتمان للصحيفة بأن حالة الطوارئ القصوى من المرجح أن تنتهي بحلول كانون الثاني.

بعد الإنذار الأحمر، سارعت OpenAI بإطلاق نموذجها الجديد، GPT-5.2، الذي كُشف عنه الأسبوع الماضي، ويُعدّ هذا النموذج الأقوى في مجال الذكاء الاصطناعي لدى الشركة حتى الآن، وهو مُصمّم للاستخدام المهني اليومي، وتؤكد الشركة أن النموذج يُحسّن بشكلٍ ملحوظ أداء المهام التي يعتمد عليها المستخدمون يوميًا، بما في ذلك إنشاء جداول البيانات، وإعداد العروض التقديمية، وكتابة وتصحيح التعليمات البرمجية، وتفسير الصور، والتعامل مع السياقات الطويلة والمعقدة.



مع ذلك، لا يقتصر الإنذار الأحمر على إطلاق نموذج واحد فقط، فخلال الأسابيع القادمة، تُشير التقارير إلى أن OpenAI تُخطط للتركيز بشكلٍ كبير على ChatGPT، لتحسين الأداء، وتعزيز الموثوقية على نطاق واسع، وتسريع وتيرة التطوير، وعلى الصعيد الداخلي، تُعيد الشركة توزيع المهندسين والباحثين وموارد الحوسبة للعمل على نموذج الذكاء الاصطناعي، مع إبطاء أو تأجيل المشاريع التي لا ترتبط مباشرةً بتعزيز المنتج الأساسي. (اليوم لسابع)

