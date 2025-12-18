غوغل تعالج أحد أكثر إزعاجات أندرويد شيوعًا

أعلنت أنها تعمل على تحسين تجربة التقاط لقطات الشاشة المتحركة في نظام أندرويد، عبر حذف الصورة الأصلية تلقائيًا عند حفظ لقطة الشاشة المطوّلة، بما يحدّ من تكدّس الصور والفوضى في المعرض.



ومنذ طرح ميزة لقطات الشاشة المتحركة 12، كان النظام يحفظ صورتين في كل مرة: نسخة عادية وأخرى مطوّلة، ما تسبب بإزعاج للمستخدمين وكثرة الصور المكرّرة.



وفي المبكر، بدأت غوغل بتطبيق تعديل جديد يقضي بحذف الصورة الأصلية تلقائيًا عند حفظ أو مشاركة اللقطة المطوّلة، مع الإبقاء على الصورتين فقط في حال اختار المستخدم إلغاء الحفظ. ومن المتوقع أن يصل هذا التحديث مع 16 QPR3 خلال نيسان المقبل.



ورغم بساطة هذا التعديل، إلا أنه يندرج ضمن توجه غوغل لتحسين تجربة الاستخدام اليومية، عبر معالجة الإزعاجات الصغيرة وتنظيم المحتوى بشكل أفضل، وهو خيار كانت قد اعتمدته بعض الشركات مثل سابقًا.

Advertisement