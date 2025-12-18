تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

متفرقات

غوغل تعالج أحد أكثر إزعاجات أندرويد شيوعًا

Lebanon 24
18-12-2025 | 13:44
A-
A+
Doc-P-1457141-639016874971679614.jpg
Doc-P-1457141-639016874971679614.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت غوغل أنها تعمل على تحسين تجربة التقاط لقطات الشاشة المتحركة في نظام أندرويد، عبر حذف الصورة الأصلية تلقائيًا عند حفظ لقطة الشاشة المطوّلة، بما يحدّ من تكدّس الصور والفوضى في المعرض.

ومنذ طرح ميزة لقطات الشاشة المتحركة في أندرويد 12، كان النظام يحفظ صورتين في كل مرة: نسخة عادية وأخرى مطوّلة، ما تسبب بإزعاج للمستخدمين وكثرة الصور المكرّرة.

وفي الإصدار التجريبي المبكر، بدأت غوغل بتطبيق تعديل جديد يقضي بحذف الصورة الأصلية تلقائيًا عند حفظ أو مشاركة اللقطة المطوّلة، مع الإبقاء على الصورتين فقط في حال اختار المستخدم إلغاء الحفظ. ومن المتوقع أن يصل هذا التحديث مع android 16 QPR3 خلال نيسان المقبل.

ورغم بساطة هذا التعديل، إلا أنه يندرج ضمن توجه غوغل لتحسين تجربة الاستخدام اليومية، عبر معالجة الإزعاجات الصغيرة وتنظيم المحتوى بشكل أفضل، وهو خيار كانت قد اعتمدته بعض الشركات مثل سامسونغ سابقًا.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
غوغل تستعد لإطلاق أندرويد 17… تصميم جديد وأمان أقوى
lebanon 24
Lebanon24
19/12/2025 03:20:48 Lebanon 24 Lebanon 24
بلجيكا: مقترحات المفوضية الأوروبية لتمويل أوكرانيا لم تعالج مخاوفنا
lebanon 24
Lebanon24
19/12/2025 03:20:48 Lebanon 24 Lebanon 24
حمّامات الماء الساخن.. هل تعالج السرطان؟
lebanon 24
Lebanon24
19/12/2025 03:20:48 Lebanon 24 Lebanon 24
خطوة مرتقبة في الكونغرس "تهزّ" أحد أعمق الملفات وأكثرها حساسية
lebanon 24
Lebanon24
19/12/2025 03:20:48 Lebanon 24 Lebanon 24

متفرقات

تكنولوجيا وعلوم

الإصدار التجريبي

في أندرويد

android

سامسونغ

سامسون

سامسو

درويد

دمين

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
16:24 | 2025-12-18
Lebanon24
14:15 | 2025-12-18
Lebanon24
14:06 | 2025-12-18
Lebanon24
13:32 | 2025-12-18
Lebanon24
10:12 | 2025-12-18
Lebanon24
08:57 | 2025-12-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24