متفرقات
غوغل تعالج أحد أكثر إزعاجات أندرويد شيوعًا
Lebanon 24
18-12-2025
|
13:44
photos
أعلنت
غوغل
أنها تعمل على تحسين تجربة التقاط لقطات الشاشة المتحركة في نظام أندرويد، عبر حذف الصورة الأصلية تلقائيًا عند حفظ لقطة الشاشة المطوّلة، بما يحدّ من تكدّس الصور والفوضى في المعرض.
ومنذ طرح ميزة لقطات الشاشة المتحركة
في أندرويد
12، كان النظام يحفظ صورتين في كل مرة: نسخة عادية وأخرى مطوّلة، ما تسبب بإزعاج للمستخدمين وكثرة الصور المكرّرة.
وفي
الإصدار التجريبي
المبكر، بدأت غوغل بتطبيق تعديل جديد يقضي بحذف الصورة الأصلية تلقائيًا عند حفظ أو مشاركة اللقطة المطوّلة، مع الإبقاء على الصورتين فقط في حال اختار المستخدم إلغاء الحفظ. ومن المتوقع أن يصل هذا التحديث مع
android
16 QPR3 خلال نيسان المقبل.
ورغم بساطة هذا التعديل، إلا أنه يندرج ضمن توجه غوغل لتحسين تجربة الاستخدام اليومية، عبر معالجة الإزعاجات الصغيرة وتنظيم المحتوى بشكل أفضل، وهو خيار كانت قد اعتمدته بعض الشركات مثل
سامسونغ
سابقًا.
مواضيع ذات صلة
غوغل تستعد لإطلاق أندرويد 17… تصميم جديد وأمان أقوى
غوغل تستعد لإطلاق أندرويد 17… تصميم جديد وأمان أقوى
بلجيكا: مقترحات المفوضية الأوروبية لتمويل أوكرانيا لم تعالج مخاوفنا
بلجيكا: مقترحات المفوضية الأوروبية لتمويل أوكرانيا لم تعالج مخاوفنا
حمّامات الماء الساخن.. هل تعالج السرطان؟
حمّامات الماء الساخن.. هل تعالج السرطان؟
خطوة مرتقبة في الكونغرس "تهزّ" أحد أعمق الملفات وأكثرها حساسية
خطوة مرتقبة في الكونغرس "تهزّ" أحد أعمق الملفات وأكثرها حساسية
لحماية الأطفال... "ميتا" تطلق نظام حماية جديد
لحماية الأطفال... "ميتا" تطلق نظام حماية جديد
مناورات وتجسس وتشويش… حرب فضائية سرّية بين أميركا والصين
مناورات وتجسس وتشويش… حرب فضائية سرّية بين أميركا والصين
تلفزيون الليزر… تجربة سينمائية كاملة داخل المنزل
تلفزيون الليزر… تجربة سينمائية كاملة داخل المنزل
شحادة يدعو لإلحاق لبنان بالثورة التكنولوجية وبناء الجمهورية الرقمية
شحادة يدعو لإلحاق لبنان بالثورة التكنولوجية وبناء الجمهورية الرقمية
تعرفوا إلى هاتف Moto G Power الجديد من موتورولا
تعرفوا إلى هاتف Moto G Power الجديد من موتورولا
تقرير إسرائيليّ عن وفيق صفا.. إقرأوا ما جاء فيه
تقرير إسرائيليّ عن وفيق صفا.. إقرأوا ما جاء فيه
بري يسجّل هدفًا في مرمى أخصامه
بري يسجّل هدفًا في مرمى أخصامه
خدمات الاتصالات تتراجع في لبنان.. والسبب "وزير"
خدمات الاتصالات تتراجع في لبنان.. والسبب "وزير"
ترسانة "غلوك" على بوابة لبنان… جمارك المطار تُسقِط واحدة من أخطر عمليات التهريب
ترسانة "غلوك" على بوابة لبنان… جمارك المطار تُسقِط واحدة من أخطر عمليات التهريب
ضابط مفقود.. ومختار يناشد
ضابط مفقود.. ومختار يناشد
"ما رديت خاتم الخطوبة".. نادين نسيب نجيم بأجرأ مقابلة وهذا ما قالته عن أجرها وطلاقها وعن الحب (فيديو)
"ما رديت خاتم الخطوبة".. نادين نسيب نجيم بأجرأ مقابلة وهذا ما قالته عن أجرها وطلاقها وعن الحب (فيديو)
في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)
في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
