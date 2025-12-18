تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
تلفزيون الليزر… تجربة سينمائية كاملة داخل المنزل

Lebanon 24
18-12-2025 | 14:06
تُحدث تكنولوجيا تلفزيون الليزر نقلة نوعية في الترفيه المنزلي، إذ توفّر تجربة مشاهدة قريبة من السينما داخل المنزل، عبر جهاز عرض فائق القصر يعتمد على مصدر ضوء ليزري بدل الشاشات التقليدية.

ويقدّم تلفزيون الليزر صورة كبيرة يتراوح حجمها عادة بين 100 و150 بوصة، مع سطوع عالٍ وجودة ألوان غنية، ما يسمح باستخدامه حتى في الغرف المضاءة، خاصة مع تقنيات تقليل تأثير الضوء المحيط.

وتتميّز هذه التقنية بعمر تشغيلي طويل لمصادر الليزر، واستهلاك طاقة أقل مقارنة بالشاشات الكبيرة، إضافة إلى مرونة في تعديل حجم الصورة بحسب المساحة المتاحة. وبالمقارنة مع الشاشات الضخمة مرتفعة الكلفة، يشكّل تلفزيون الليزر خيارًا اقتصاديًا ومتعدد الاستخدامات للأفلام والألعاب والرياضة والعروض.

ومع تطور التقنيات وتراجع الأسعار، يتوقّع خبراء أن يصبح تلفزيون الليزر خيارًا أكثر انتشارًا في المنازل الحديثة خلال السنوات المقبلة.
