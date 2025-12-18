تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
16
o
بيروت
13
o
طرابلس
14
o
صور
14
o
جبيل
15
o
صيدا
16
o
جونية
3
o
النبطية
6
o
زحلة
6
o
بعلبك
3
o
بشري
12
o
بيت الدين
4
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
متفرقات
لحماية الأطفال... "ميتا" تطلق نظام حماية جديد
Lebanon 24
18-12-2025
|
16:24
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت "ميتا" عن إطلاق نظام موحّد للتحقّق من العمر عبر منصاتها، في خطوة تهدف إلى الامتثال لتشريعات حماية الأطفال المتزايدة عالميًا.
ويتيح النظام للمستخدم التحقّق من عمره مرة واحدة وإعادة استخدام التحقّق عبر مختلف التطبيقات، من دون مشاركة بيانات حسّاسة، وبآلية تقنية مشابهة لمعايير passkey.
وتطوّر "ميتا" النظام بالتعاون مع شركة K-ID، على أن يبدأ تطبيقه في عدد من الدول اعتبارًا من عام 2026، مع السعي إلى اعتماد معيار موحّد عالميًا يوازن بين حماية القاصرين واحترام الخصوصية.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ميتا تطلق نظامًا جديدًا لحماية مقاطع الفيديو
Lebanon 24
ميتا تطلق نظامًا جديدًا لحماية مقاطع الفيديو
19/12/2025 03:21:01
19/12/2025 03:21:01
Lebanon 24
Lebanon 24
ميتا تطلق أداة "حماية محتوى فيسبوك" لمواجهة سرقة الفيديوهات على المنصتين
Lebanon 24
ميتا تطلق أداة "حماية محتوى فيسبوك" لمواجهة سرقة الفيديوهات على المنصتين
19/12/2025 03:21:01
19/12/2025 03:21:01
Lebanon 24
Lebanon 24
"ميتا" تعتزم إطلاق نظام تحقق جديد من العمر
Lebanon 24
"ميتا" تعتزم إطلاق نظام تحقق جديد من العمر
19/12/2025 03:21:01
19/12/2025 03:21:01
Lebanon 24
Lebanon 24
واتساب يطلق ميزة جديدة لحماية الحسابات.. تعرّف إليها!
Lebanon 24
واتساب يطلق ميزة جديدة لحماية الحسابات.. تعرّف إليها!
19/12/2025 03:21:01
19/12/2025 03:21:01
Lebanon 24
Lebanon 24
متفرقات
تكنولوجيا وعلوم
زايد
ايير
تشري
قد يعجبك أيضاً
مناورات وتجسس وتشويش… حرب فضائية سرّية بين أميركا والصين
Lebanon 24
مناورات وتجسس وتشويش… حرب فضائية سرّية بين أميركا والصين
14:15 | 2025-12-18
18/12/2025 02:15:24
Lebanon 24
Lebanon 24
تلفزيون الليزر… تجربة سينمائية كاملة داخل المنزل
Lebanon 24
تلفزيون الليزر… تجربة سينمائية كاملة داخل المنزل
14:06 | 2025-12-18
18/12/2025 02:06:28
Lebanon 24
Lebanon 24
غوغل تعالج أحد أكثر إزعاجات أندرويد شيوعًا
Lebanon 24
غوغل تعالج أحد أكثر إزعاجات أندرويد شيوعًا
13:44 | 2025-12-18
18/12/2025 01:44:53
Lebanon 24
Lebanon 24
شحادة يدعو لإلحاق لبنان بالثورة التكنولوجية وبناء الجمهورية الرقمية
Lebanon 24
شحادة يدعو لإلحاق لبنان بالثورة التكنولوجية وبناء الجمهورية الرقمية
13:32 | 2025-12-18
18/12/2025 01:32:09
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرفوا إلى هاتف Moto G Power الجديد من موتورولا
Lebanon 24
تعرفوا إلى هاتف Moto G Power الجديد من موتورولا
10:12 | 2025-12-18
18/12/2025 10:12:57
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
تقرير إسرائيليّ عن وفيق صفا.. إقرأوا ما جاء فيه
Lebanon 24
تقرير إسرائيليّ عن وفيق صفا.. إقرأوا ما جاء فيه
10:00 | 2025-12-18
18/12/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بري يسجّل هدفًا في مرمى أخصامه
Lebanon 24
بري يسجّل هدفًا في مرمى أخصامه
07:00 | 2025-12-18
18/12/2025 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خدمات الاتصالات تتراجع في لبنان.. والسبب "وزير"
Lebanon 24
خدمات الاتصالات تتراجع في لبنان.. والسبب "وزير"
08:00 | 2025-12-18
18/12/2025 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ترسانة "غلوك" على بوابة لبنان… جمارك المطار تُسقِط واحدة من أخطر عمليات التهريب
Lebanon 24
ترسانة "غلوك" على بوابة لبنان… جمارك المطار تُسقِط واحدة من أخطر عمليات التهريب
12:27 | 2025-12-18
18/12/2025 12:27:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ضابط مفقود.. ومختار يناشد
Lebanon 24
ضابط مفقود.. ومختار يناشد
07:34 | 2025-12-18
18/12/2025 07:34:51
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
14:15 | 2025-12-18
مناورات وتجسس وتشويش… حرب فضائية سرّية بين أميركا والصين
14:06 | 2025-12-18
تلفزيون الليزر… تجربة سينمائية كاملة داخل المنزل
13:44 | 2025-12-18
غوغل تعالج أحد أكثر إزعاجات أندرويد شيوعًا
13:32 | 2025-12-18
شحادة يدعو لإلحاق لبنان بالثورة التكنولوجية وبناء الجمهورية الرقمية
10:12 | 2025-12-18
تعرفوا إلى هاتف Moto G Power الجديد من موتورولا
08:57 | 2025-12-18
"ميتا" تعتزم إطلاق نظام تحقق جديد من العمر
فيديو
"ما رديت خاتم الخطوبة".. نادين نسيب نجيم بأجرأ مقابلة وهذا ما قالته عن أجرها وطلاقها وعن الحب (فيديو)
Lebanon 24
"ما رديت خاتم الخطوبة".. نادين نسيب نجيم بأجرأ مقابلة وهذا ما قالته عن أجرها وطلاقها وعن الحب (فيديو)
03:08 | 2025-12-17
19/12/2025 03:21:01
Lebanon 24
Lebanon 24
في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)
Lebanon 24
في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)
00:21 | 2025-12-13
19/12/2025 03:21:01
Lebanon 24
Lebanon 24
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
Lebanon 24
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
10:00 | 2025-12-11
19/12/2025 03:21:01
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24