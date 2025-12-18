لحماية الأطفال... "ميتا" تطلق نظام حماية جديد

أعلنت "ميتا" عن إطلاق نظام موحّد للتحقّق من العمر عبر منصاتها، في خطوة تهدف إلى الامتثال لتشريعات حماية الأطفال المتزايدة عالميًا.



ويتيح النظام للمستخدم التحقّق من عمره مرة واحدة وإعادة استخدام التحقّق عبر مختلف التطبيقات، من دون مشاركة بيانات حسّاسة، وبآلية تقنية مشابهة لمعايير passkey.



وتطوّر "ميتا" النظام بالتعاون مع شركة K-ID، على أن يبدأ تطبيقه في عدد من الدول اعتبارًا من عام 2026، مع السعي إلى اعتماد معيار موحّد عالميًا يوازن بين حماية القاصرين واحترام الخصوصية.

