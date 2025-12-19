تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
20
o
بيروت
19
o
طرابلس
18
o
صور
17
o
جبيل
18
o
صيدا
21
o
جونية
17
o
النبطية
12
o
زحلة
14
o
بعلبك
6
o
بشري
13
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
تكنولوجيا وعلوم
"CC" من غوغل: ملخص يومي للمستخدمين عبر Gmail وDrive والتقويم
Lebanon 24
19-12-2025
|
03:20
photos
0
أطلقت شركة
غوغل
مساعدًا رقميًا جديدًا ضمن منصة Google Labs، يهدف إلى تسهيل استخدام المنصة وزيادة الاستفادة من ميزاتها. يحمل المساعد الجديد اسم "CC"، ويقدّم للمستخدم ملخصًا يوميًا يعتمد على بياناته المخزنة في تطبيقات Workspace مثل
gmail
وDrive والتقويم.
ويعمل المساعد بالتكامل مع Gemini، حيث يجمع المهام الأساسية والتحديثات المهمة في ملخص واحد، يُرسل صباح كل يوم إلى بريد Gmail، لمساعدة المستخدم على متابعة ما يجب إنجازه. ويتميّز المساعد بالقدرة على التخصيص، إذ يمكن برمجته لتقديم معلومات محددة أو تذكيرات لأحداث مستقبلية.
ولا يقتصر دور المساعد على الملخصات والتذكيرات فقط، بل يمكنه أيضًا إعداد مسودات رسائل البريد الإلكتروني وترتيبها وفق جدول المستخدم، وعرضها على شكل تذكيرات يومية.
ويتوفر المساعد بشكل اختباري حاليًا للمستخدمين الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا، والمقيمين في
الولايات المتحدة
وكندا، والمشتركين في خدمات Google Labs.
