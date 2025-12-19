لتفادي الحظر وحماية البيانات.. تيك توك تؤسس كيانًا أميركيًا مستقلًا

أعلنت شركة تيك توك عن توقيع اتفاقيات ملزمة لإنشاء مشروع مشترك أميركي جديد، بهدف معالجة المخاوف المتعلقة بالأمن القومي الأميركي وتجنب الحظر المحتمل للتطبيق بسبب ملكيته . ويأتي المشروع بمشاركة مستثمرين رئيسيين هم أوراكل وسيلفر ليك وMGX الإماراتية، التي ستملك هذه الشركات مجتمعة نحو 45% من الكيان الجديد. وستحتفظ بايت دانس الشركة الأم الصينية بـ19.9% من الأسهم، بينما سيملك المستثمرون التابعون لها نحو ثلث الشركة.



ويعمل المشروع المشترك ككيان مستقل بإدارة مجلس إدارة مكون من 7 أعضاء أغلبهم أميركيون، وسيشرف على أمن بيانات المستخدمين ، أمان الخوارزمية، ضبط المحتوى، وسلامة البرمجيات داخل ، بينما ستستمر العمليات التجارية الدولية للتطبيق، مثل التجارة الإلكترونية والتسويق، تحت إدارة الكيانات العالمية لتيك توك.



ويشكل هذا الاتفاق تتويجًا لسلسلة من التوترات بدأت عام 2020 حين هدد الرئيس بحظر التطبيق، واستمرت حتى عام 2024 عندما أصدر الرئيس السابق قانونًا يلزم بايت دانس ببيع عمليات تيك توك أو مواجهة الحظر بحلول كانون الأول 2025، مع تمديد هذا الموعد لاحقًا عبر أوامر تنفيذية. ويعتمد الاتفاق الجديد على إطار أعلنه في أيلول 2025 بعد مفاوضات مع .



على الرغم من الهدف الأمني للاتفاق، أثار المشروع تحفظات بعض خبراء الخصوصية، خصوصًا فيما يتعلق بدور أوراكل كشريك أمني وصلاته المحتملة بعائلة مؤسسها لاري إليسون والعلاقات السياسية القوية مع الرئيس ، مما قد يؤثر على استقلالية إدارة البيانات والمحتوى.

