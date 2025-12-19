بسبب تحديات الإنتاج.. المستخدمون قد ينتظرون اكثر لاستلام "آيفون فولد"

كشف المحلل المتخصص في سلسلة توريد معلومات جديدة حول الجدول لإنتاج هاتف آيفون القابل للطي، الذي يُقال إنه يحمل اسم "آيفون فولد".

وقال المحلل إن تطوير هاتف آيفون القابل للطي، وهو الأول من هذه الفئة لشركة أبل، يتأخر عن التوقعات السابقة، ولكن لا يزال من المتوقع الإعلان عن المنتج في النصف الثاني من عام 2026.

وأضاف أنه نظرًا لتحديات الإنتاج في المراحل المبكرة وزيادة الإنتاج، قد لا تبدأ الشحنات بسلاسة حتى عام 2027، بحسب تقرير لموقع "9to5Mac" المتخصص في ، اطلعت عليه "العربية Business".

وأشار إلى أنه مع محدودية وتوقعات الطلب القوي، قد يواجه هاتف آيفون القابل للطي نقصًا في المعروض حتى نهاية عام 2026 على الأقل.

ولذلك يرى المحلل أن هاتف آيفون القابل للطي المتوقع العام المقبل قد يكون مشابهًا لهاتف آيفون إكس، حيث سيتم الإعلان عنه في الوقت المتوقع، لكن المبيعات أو الإنتاج الضخم سيكون متأخرًا نسبيًا. وقد يحصل المستخدمون على الهاتف فعليًا نحو نهاية العام، أو حتى في العام التالي.

وقال المحلل إن "أبل" تعتبر هاتف آيفون فولد منتجًا يجب إطلاقه العام المقبل، "حتى لو كانت الكميات صغيرة"، نظرًا لأن الهواتف القابلة للطي قد تكون التطور الكبير التالي للهواتف الذكية قبل أن تحل نظارات الواقع الذكي المزودة بشاشات محلها.

وأشار أيضًا إلى أنه على الرغم من التوقعات التي تفيد بأن شركة أبل تُقدّر شحنها بين 8 و10 ملايين وحدة العام المقبل، "فمن المرجح مراجعة تقديرات الشحنات".

وقال: "لقد تحدثتُ مع العديد من العملاء، وبعضهم يُقدّر كميات أقل من ذلك... ونظرًا لصعوبة زيادة الإنتاج، ولأن المواصفات قد لا تُوضع بشكل نهائي إلا مع نهاية العام، فمن المرجح مراجعة تقديرات الشحنات".