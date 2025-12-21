تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
تكنولوجيا وعلوم

غوغل تكشف الفيديوهات المزيفة بالذكاء الاصطناعي

Lebanon 24
21-12-2025 | 12:05
أعلنت شركة جوجل عن إضافة أداة جديدة إلى تطبيق وموقع Gemini، تتيح للمستخدمين اكتشاف ما إذا كانت مقاطع الفيديو قد تم إنشاؤها أو تعديلها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية الرقمية ومكافحة ظاهرة الـDeepfake المتزايدة.

وتعتمد الأداة الجديدة على تقنية SynthID، وهي تقنية وسم رقمي غير مرئي طورتها جوجل في عام 2023، وتعمل على إدراج علامة مائية رقمية داخل المحتوى الذي يتم إنشاؤه بواسطة نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بالشركة، وتتميز هذه العلامة بإمكانية اكتشافها حتى في حال تعرض المحتوى للقص أو النسخ أو التعديل الخارجي.

أكدت جوجل، في تدوينة رسمية، أن إطلاق أداة التحقق من الفيديو يأتي ضمن خطة أوسع لتوسيع أدوات الشفافية الخاصة بالمحتوى، لا سيما مع التطور السريع لنماذج الذكاء الاصطناعي القادرة على إنتاج صور ومقاطع فيديو شديدة الواقعية، ما يزيد من مخاطر التضليل ونشر المحتوى المزيف، وكانت الشركة قد أضافت في نوفمبر الماضي أداة مشابهة لاكتشاف الصور المولدة بالذكاء الاصطناعي داخل Gemini، قبل أن توسّع قدرات SynthID لتشمل الفيديو والصوت والنصوص.

يمكن للمستخدمين رفع مقطع فيديو إلى تطبيق أو موقع Gemini، ثم سؤال روبوت الدردشة مباشرة:“هل تم إنشاء هذا الفيديو أو تعديله باستخدام الذكاء الاصطناعي؟”

يقوم Gemini بعد ذلك بتحليل المسارات الصوتية والبصرية بشكل منفصل للبحث عن علامة SynthID، وفي حال اكتشافها، يقدم ردًا تفصيليًا يوضح مكان وجودها، مثل الإشارة إلى زمن محدد في الصوت أو الفيديو، مع توضيح ما إذا كان التعديل قد شمل أحد العنصرين أو كليهما.

يأتي هذا التحديث في وقت تتزايد فيه المخاوف العالمية من استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في التلاعب بالمحتوى المرئي والصوتي، سواء لأغراض تضليلية أو احتيالية، وتسعى جوجل من خلال SynthID إلى توفير وسيلة تقنية موثوقة تساعد المستخدمين والصحفيين وصناع المحتوى على التحقق من مصدر المواد الرقمية، دون المساس بجودة المحتوى أو تجربة المشاهدة. (اليوم السابع)
