Najib Mikati
reports about lebanon أخباري
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
تكنولوجيا وعلوم

الصين تسجل أكثر من 700 منتج لنماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي

Lebanon 24
26-12-2025 | 03:49
Doc-P-1460088-639023430672289373.png
Doc-P-1460088-639023430672289373.png photos 0
أفادت الهيئة الوطنية للفضاء السيبراني في الصين أن أكثر من 700 منتج من منتجات نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي أنهت إجراءات تسجيلها.

وخلال فترة الخطة الخمسية الـ14 (من عام 2021 إلى 2025)، تجاوز العدد الإجمالي للمنتجات المزودة بنظام التشغيل مفتوح المصدر "هارموني أو إس" 1.19 مليار وحدة، ويتجه الذكاء المتجسد تدريجيًا نحو التطبيقات الصناعية، بحسب ما نقلته وكالة أنباء شينخوا الصينية عن الهيئة.

وتُعد الصين واحدة من اللاعبين الرئيسيين في مجال الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم، وتتنافس بقوة مع الولايات المتحدة في هذا المجال.

ووضعت الحكومة الصينية الذكاء الاصطناعي كأولوية استراتيجية وطنية، وتهدف لتصبح القيادة العالمية في تقنيات الذكاء الاصطناعي بحلول 2030.

وكشف تقرير لمركز معايير وابتكار الذكاء الاصطناعي (CAISI) التابع لوزارة التجارة الأميركية مؤخرًا، أن عددًا متزايدًا من الشركات الصينية بات يطور نماذج ذكاء اصطناعي مفتوحة الأوزان بمستوى عالمي، وليس شركة ديب سيك الناشئة وحدها كما كان يُعتقد سابقًا.

وذكر التقرير الأميركي أن هناك عدة مؤشرات تعكس أن الصين باتت تمتلك منظومة أعمق وأكثر تنوعاً في مجال الذكاء الاصطناعي، ما يزيد من حدة المنافسة العالمية في هذا القطاع الاستراتيجي.
الذكاء الاصطناعي

الولايات المتحدة

الهيئة الوطنية

وزارة التجارة

الصينية

الرئيسي

جمالي

براني

