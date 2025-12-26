تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
تكنولوجيا وعلوم
الصين تسجل أكثر من 700 منتج لنماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي
Lebanon 24
26-12-2025
|
03:49
أفادت
الهيئة الوطنية
للفضاء السيبراني في
الصين
أن أكثر من 700 منتج من منتجات نماذج
الذكاء الاصطناعي
التوليدي أنهت إجراءات تسجيلها.
وخلال فترة الخطة الخمسية الـ14 (من عام 2021 إلى 2025)، تجاوز العدد الإجمالي للمنتجات المزودة بنظام التشغيل مفتوح المصدر "هارموني أو إس" 1.19 مليار وحدة، ويتجه الذكاء المتجسد تدريجيًا نحو التطبيقات الصناعية، بحسب ما نقلته وكالة أنباء شينخوا
الصينية
عن الهيئة.
وتُعد الصين واحدة من اللاعبين الرئيسيين في مجال الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم، وتتنافس بقوة مع
الولايات المتحدة
في هذا المجال.
ووضعت الحكومة الصينية الذكاء الاصطناعي كأولوية استراتيجية وطنية، وتهدف لتصبح القيادة العالمية في تقنيات الذكاء الاصطناعي بحلول 2030.
وكشف تقرير لمركز معايير وابتكار الذكاء الاصطناعي (CAISI) التابع لوزارة التجارة الأميركية مؤخرًا، أن عددًا متزايدًا من الشركات الصينية بات يطور نماذج ذكاء اصطناعي مفتوحة الأوزان بمستوى عالمي، وليس شركة ديب سيك الناشئة وحدها كما كان يُعتقد سابقًا.
وذكر التقرير الأميركي أن هناك عدة مؤشرات تعكس أن الصين باتت تمتلك منظومة أعمق وأكثر تنوعاً في مجال الذكاء الاصطناعي، ما يزيد من حدة المنافسة العالمية في هذا القطاع الاستراتيجي.
Advertisement
