متفرقات

ترخيص أميركي لـ"ستارلينك" بـ7500 قمر إضافي.. وتحذيرات من "كارثة مدارية"

Lebanon 24
23-01-2026 | 04:18
ترخيص أميركي لـستارلينك بـ7500 قمر إضافي.. وتحذيرات من كارثة مدارية
ترخيص أميركي لـستارلينك بـ7500 قمر إضافي.. وتحذيرات من كارثة مدارية photos 0
وافقت لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية على منح شركة "ستارلينك" ترخيصاً لتوسيع كوكبة أقمارها الصناعية بإضافة 7500 قمر جديد، ليصل العدد الإجمالي بحلول عام 2031 إلى نحو 15 ألفاً، وهو قرار يهدف لتسريع الإنترنت لكنه يواجه تحذيرات علمية من آثار بيئية وتقنية جسيمة.

ويرى العلماء أن هذا الازدحام يزيد من خطر "متلازمة كيسلر" التي تحول المدار إلى ركام من الحطام يعيق الملاحة الفضائية، حيث نفذت أقمار الشركة أكثر من 144 ألف مناورة تصحيحية في النصف الأول من عام 2025 وحده لتفادي التصادمات.
 
كما تبرز مخاوف بشأن طبقة الستراتوسفير، إذ تطلق الأقمار عند احتراقها في الغلاف الجوي كميات كبيرة من جزيئات أكسيد الألومنيوم، وهي انبعاثات ستتضاعف مع دخول أقمار الجيل الثاني الأثقل وزناً.

إلى جانب ذلك، يحذر الخبراء من تأثر هذه الشبكة المزدحمة بالعواصف الشمسية، خاصة مع توجه الشركة لخفض ارتفاع آلاف الأقمار إلى مدارات أكثر انخفاضاً خلال عام 2026، مما قد يسبب تدهوراً في الأداء ويجبر الخوارزميات الذاتية على إطلاق سلسلة تعديلات مدارية معقدة قد تؤثر على الاستقرار العام للفضاء المنخفض حول الأرض.

