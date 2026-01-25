تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

منوعات

أكثر من ربع البريطانيين يخشون فقدان وظائفهم بسبب الذكاء الاصطناعي

Lebanon 24
25-01-2026 | 03:30
A-
A+
أكثر من ربع البريطانيين يخشون فقدان وظائفهم بسبب الذكاء الاصطناعي
أكثر من ربع البريطانيين يخشون فقدان وظائفهم بسبب الذكاء الاصطناعي photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كشفت دراسة حديثة أن أكثر من ربع العاملين في المملكة المتحدة (27%) يشعرون بالقلق من احتمال اختفاء وظائفهم خلال السنوات الخمس المقبلة نتيجة التوسع المتسارع في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وبحسب استطلاع أجرته شركة التوظيف العالمية راندستاد وشمل 27 ألف عامل و1225 مؤسسة في 35 دولة، أفاد نحو ثلثي أصحاب العمل في بريطانيا (66%) بأنهم استثمروا في الذكاء الاصطناعي خلال الأشهر الاثني عشر الماضية، في حين قال 56% من الموظفين إن شركاتهم باتت تشجع بشكل متزايد على استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في بيئة العمل.
وأظهر الاستطلاع وجود ما وصفه التقرير بـ«فجوة التوقعات» بين الموظفين وأرباب العمل بشأن تأثير الذكاء الاصطناعي على الوظائف والمسارات المهنية، إذ اعتبر 45% من موظفي المكاتب في بريطانيا أن هذه التكنولوجيا ستعود بالفائدة على الشركات أكثر مما ستفيد العاملين أنفسهم.
وسجلت أعلى مستويات القلق لدى العاملين الشباب، ولا سيما من جيل Z (المولودين بين 1997 و2012)، الذين عبّروا عن مخاوف تتعلق بقدرتهم على التكيف مع التحولات التكنولوجية.
في المقابل، أبدى أبناء جيل Baby Boomers، القريبون من نهاية مسيرتهم المهنية، ثقة أكبر بقدرتهم على التعامل مع هذه التغييرات.
وأرجع التقرير مخاوف الشباب إلى توجه العديد من قادة الأعمال للاستثمار في الذكاء الاصطناعي لسد فجوات المهارات عبر الأتمتة، بدلاً من تدريب الموظفين الجدد، ما يزيد من التحديات أمام الداخلين الجدد إلى سوق العمل.
وأشار الاستطلاع إلى أن الذكاء الاصطناعي والأتمتة يساهمان بشكل متزايد في استبدال الوظائف ذات «المهام البسيطة والمعاملات الروتينية»، الأمر الذي قد يساعد في معالجة نقص اليد العاملة في بعض القطاعات من خلال رفع الإنتاجية.
في المقابل، قال 55% من العاملين في بريطانيا إن الذكاء الاصطناعي كان له أثر إيجابي على إنتاجيتهم، وهو رأي شاركهم فيه أصحاب العمل.
وأكد الرئيس التنفيذي لشركة راندستاد، ساندر فان تُ نوردِنده، أن «الذكاء الاصطناعي ليس خصماً للعمالة، بل يجب النظر إليه كأداة لتعزيز المهام وتسليط الضوء على الأدوار التي لا يمكن إلا للبشر القيام بها».
وأضاف أن الفشل في ردم «فجوة الواقع» بين توقعات الشركات والموظفين قد يترك الكثيرين عرضة لمخاطر مهنية مستقبلية، مشيراً إلى أن واحداً من كل خمسة موظفين يعتقد أن تأثير الذكاء الاصطناعي على عمله سيكون محدوداً، بينما يرى نحو نصفهم أنه يخدم مصلحة الشركات أكثر من الأفراد.
وعلى المستوى العالمي، أظهر الاستطلاع أن أربعة من كل خمسة عاملين يعتقدون أن الذكاء الاصطناعي سيؤثر على مهامهم اليومية، في وقت ارتفعت فيه إعلانات الوظائف التي تتطلب مهارات مرتبطة بـ«وكلاء الذكاء الاصطناعي» بنسبة 1587% خلال عام واحد.
وفي السياق نفسه، حذّر الرئيس التنفيذي لمصرف جي بي مورغان، جيمي ديمون، خلال مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، من أن الحكومات والشركات مطالبة بالتدخل لدعم العمال الذين قد تُستبدل وظائفهم بسبب الذكاء الاصطناعي، وإلا فإن العالم قد يواجه مخاطر «اضطرابات اجتماعية».
Advertisement
مواضيع ذات صلة
سنغافورة تعتزم ضخ أكثر من 700 مليون دولار في أبحاث الذكاء الاصطناعي
lebanon 24
Lebanon24
25/01/2026 22:23:07 Lebanon 24 Lebanon 24
الصين تسجل أكثر من 700 منتج لنماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي
lebanon 24
Lebanon24
25/01/2026 22:23:07 Lebanon 24 Lebanon 24
بسبب الذكاء الاصطناعي.. ثورة من الفنانيين على ماسك
lebanon 24
Lebanon24
25/01/2026 22:23:07 Lebanon 24 Lebanon 24
الذكاء الاصطناعي يهدد ملايين الوظائف في 2026
lebanon 24
Lebanon24
25/01/2026 22:23:07 Lebanon 24 Lebanon 24

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس

المنتدى الاقتصادي العالمي

الذكاء الاصطناعي

البريطانيين

الاستطلاع

البريطاني

المملكة

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:20 | 2026-01-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:20 | 2026-01-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:03 | 2026-01-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:28 | 2026-01-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2026-01-25 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
15:20 | 2026-01-25
Lebanon24
14:20 | 2026-01-25
Lebanon24
10:03 | 2026-01-25
Lebanon24
07:28 | 2026-01-25
Lebanon24
05:00 | 2026-01-25
Lebanon24
02:00 | 2026-01-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24