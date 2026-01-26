تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

البديل الصاعد لتيك توك.. فلسطيني أسترالي يطلق UpScrolled

Lebanon 24
26-01-2026 | 09:05
A-
A+
البديل الصاعد لتيك توك.. فلسطيني أسترالي يطلق UpScrolled
البديل الصاعد لتيك توك.. فلسطيني أسترالي يطلق UpScrolled photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
يبرز تطبيق "UpScrolled" حاليًا كأحد أبرز البدائل العالمية لمنصة تيك توك، خاصة في ظل المخاوف المتعلقة بشروط الخصوصية الجديدة لتطبيق تيك توك في الولايات المتحدة.

أسس عصام حجازي، الخبير التقني الفلسطيني الأسترالي، والرئيس التنفيذي لشركة "Recursive Methods Pty" المطورة للتطبيق ومقرها أستراليا، تطبيق UpScrolled الذي أُطلق عام 2025، وسرعان ما جذب اهتمام المستخدمين كبديل محتمل لمنصات التواصل الاجتماعي التقليدية. ويرتبط الاهتمام بالتطبيق ليس فقط بتغير ملكية تيك توك في أميركا، بل أيضًا بموقعه المتميز وجاذبيته للمستخدمين الأوائل، وفق تقرير لمجلة نيوزويك الأميركية.

تم تطوير التطبيق بدعم من حاضنة "Tech for Palestine" وتمويل خاص من حجازي وعدد محدود من المستثمرين.

وفي بيان له، قال حجازي: "يُعد UpScrolled الأساس لنظام رقمي يعيد السيطرة إلى أيدي المستخدمين – وليس الشركات".

وأضاف: "هو أكثر من مجرد بديل لميتا أو إكس أو تيك توك، إنه إعادة تصور لوسائل التواصل الاجتماعي: مساحة تزدهر فيها المجتمعات والمبدعون والأعمال بشكل مستقل، مع شفافية وتحكم ومساءلة حقيقية".

وقبل تأسيسه لشركة Recursive Methods، عمل حجازي مستشارًا لدى صندوق لويال الاستثماري في تورونتو، وكذا شغل منصب رئيس قسم حلول إدارة البيانات لدى شركة Quantexa في لندن، بحسب حسابه على لينكدإن.

ويعكس ترتيب التطبيق الحالي على متجر التطبيقات اهتمام المستخدمين المبكر، إذ يحتل المرتبة السادسة بين تطبيقات التواصل الاجتماعي، متفوقًا على منصات مثل ديسكورد، ما يدل على عدد كبير من التنزيلات والتفاعل النشط.

ويشير موقع التطبيق إلى أنه يتيح تجربة تصفح مختلفة: "تم حظرك في مكان آخر؟ ليس هنا. UpScrolled تمنح كل صوت قوة متساوية. لا حظر خفي. لا خوارزميات متحيزة. لا محاباة لمن يدفع".

وتتضمن الصفحة الرئيسية للتطبيق خيارات لنشر النصوص والصور والفيديوهات، فيما يعلن المستخدمون على منصة إكس عن انتقالهم إلى UpScrolled احتجاجًا على سيطرة شركات التكنولوجيا الكبرى. (العربية) 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
إقبال لافت على منصّة بديلة لـ"تيك توك"
lebanon 24
Lebanon24
26/01/2026 19:51:32 Lebanon 24 Lebanon 24
تيك توك تطلق نظام تحقق متقدم لحماية القاصرين على منصتها
lebanon 24
Lebanon24
26/01/2026 19:51:32 Lebanon 24 Lebanon 24
تيك توك تطلق تقنية جديدة للتحقق من أعمار المستخدمين في أوروبا
lebanon 24
Lebanon24
26/01/2026 19:51:32 Lebanon 24 Lebanon 24
بالفيديو: درّت الملايين من الدولارات.. معادن صاعدة وأخرى تنطفئ
lebanon 24
Lebanon24
26/01/2026 19:51:32 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

متجر التطبيقات

مجلة نيوزويك

الأسترالي

أستراليا

الرئيسي

فلسطين

جاذبية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
10:36 | 2026-01-26
Lebanon24
05:39 | 2026-01-26
Lebanon24
04:04 | 2026-01-26
Lebanon24
03:01 | 2026-01-26
Lebanon24
02:11 | 2026-01-26
Lebanon24
23:00 | 2026-01-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24