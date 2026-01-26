البديل الصاعد لتيك توك.. فلسطيني أسترالي يطلق UpScrolled

يبرز تطبيق "UpScrolled" حاليًا كأحد أبرز البدائل العالمية لمنصة تيك توك، خاصة في ظل المخاوف المتعلقة بشروط الخصوصية الجديدة لتطبيق تيك توك في .



أسس عصام ، الخبير التقني الفلسطيني ، والرئيس التنفيذي لشركة "Recursive Methods Pty" المطورة للتطبيق ومقرها ، تطبيق UpScrolled الذي أُطلق عام 2025، وسرعان ما جذب اهتمام المستخدمين كبديل محتمل لمنصات التواصل الاجتماعي التقليدية. ويرتبط الاهتمام بالتطبيق ليس فقط بتغير ملكية تيك توك في أميركا، بل أيضًا بموقعه المتميز وجاذبيته للمستخدمين الأوائل، وفق تقرير لمجلة نيوزويك الأميركية.



تم تطوير التطبيق بدعم من حاضنة "Tech for Palestine" وتمويل خاص من حجازي وعدد محدود من المستثمرين.



وفي بيان له، قال حجازي: "يُعد UpScrolled الأساس لنظام رقمي يعيد السيطرة إلى أيدي المستخدمين – وليس الشركات".



وأضاف: "هو أكثر من مجرد بديل لميتا أو إكس أو تيك توك، إنه إعادة تصور لوسائل التواصل الاجتماعي: مساحة تزدهر فيها المجتمعات والمبدعون والأعمال بشكل مستقل، مع شفافية وتحكم ومساءلة حقيقية".



وقبل تأسيسه لشركة Recursive Methods، عمل حجازي مستشارًا لدى صندوق لويال الاستثماري في تورونتو، وكذا شغل منصب رئيس قسم حلول إدارة البيانات لدى شركة Quantexa في ، بحسب حسابه على لينكدإن.



ويعكس ترتيب التطبيق الحالي على اهتمام المستخدمين المبكر، إذ يحتل المرتبة السادسة بين تطبيقات التواصل الاجتماعي، متفوقًا على منصات مثل ديسكورد، ما يدل على عدد كبير من التنزيلات والتفاعل النشط.



ويشير موقع التطبيق إلى أنه يتيح تجربة تصفح مختلفة: "تم حظرك في مكان آخر؟ ليس هنا. UpScrolled تمنح كل صوت قوة متساوية. لا حظر خفي. لا خوارزميات متحيزة. لا محاباة لمن يدفع".



وتتضمن الصفحة الرئيسية للتطبيق خيارات لنشر النصوص والصور والفيديوهات، فيما يعلن المستخدمون على منصة إكس عن انتقالهم إلى UpScrolled احتجاجًا على سيطرة شركات التكنولوجيا الكبرى. (العربية)



