كيف سيتنبأ الذكاء الاصطناعي بـنهاية العالم الجليدية؟

أعلن علماء بريطانيون عن ابتكار أداة جديدة تعتمد على تقنيات ، تتيح تتبع حركة الجبال الجليدية بدقة غير مسبوقة منذ لحظة انفصالها وحتى ذوبانها الكامل في المحيطات.

وتهدف هذه الخطوة العلمية، التي قادتها هيئة المسح لأنتاركتيكا، إلى سد ثغرة كبرى في نماذج التنبؤ بتغير المناخ، عبر فهم كيفية تأثير انصهار هذه الكتل العملاقة على مستويات البحار والتيارات المحيطية العالمية.



وتعتمد التقنية الجديدة على تحليل صور الأقمار الاصطناعية لتحديد الأشكال الفريدة للجبال الجليدية عند انفصالها عن الأنهار أو الصفائح الجليدية، حيث يقوم النظام بربط الشظايا الصغيرة بالجبل الأصلي الذي انحدرت منه فيما يشبه بناء "شجرة نسب" لكل جبل جليدي.

ويعد هذا التطور نقلة نوعية مقارنة بالأساليب التقليدية التي كانت تعتمد على التتبع اليدوي لعدد محدود من الجبال الضخمة فقط، مما يتيح للعلماء اليوم مراقبة آلاف القطع الجليدية الصغيرة التي كانت تغيب عن حسابات التنبؤ المناخي.



وإلى جانب أهميتها العلمية، تبرز هذه الأداة كعنصر حيوي لتعزيز السلامة البحرية، إذ تساعد في رصد الكتل الجليدية التي تشكل خطراً على حركة السفن في المناطق .

ومع تسارع معدلات انفصال الجبال الجليدية نتيجة الاحتباس الحراري والنشاط ، يراهن الخبراء على أن هذا الذكاء الاصطناعي سيوفر بيانات فورية ودقيقة تساعد المجتمعات الدولية على الاستعداد بشكل أفضل لتداعيات التغيرات البيئية والمناخية المتلاحقة.



