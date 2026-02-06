كيف سيتنبأ الذكاء الاصطناعي بـنهاية العالم الجليدية؟

تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
20
o
بيروت
17
o
طرابلس
20
o
صور
21
o
جبيل
19
o
صيدا
20
o
جونية
18
o
النبطية
12
o
زحلة
11
o
بعلبك
1
o
بشري
14
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
متفرقات
كيف سيتنبأ الذكاء الاصطناعي بـ"نهاية العالم" الجليدية؟
Lebanon 24
06-02-2026
|
02:34
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن علماء بريطانيون عن ابتكار أداة جديدة تعتمد على تقنيات
الذكاء الاصطناعي
، تتيح تتبع حركة الجبال الجليدية بدقة غير مسبوقة منذ لحظة انفصالها وحتى ذوبانها الكامل في المحيطات.
وتهدف هذه الخطوة العلمية، التي قادتها هيئة المسح
البريطانية
لأنتاركتيكا، إلى سد ثغرة كبرى في نماذج التنبؤ بتغير المناخ، عبر فهم كيفية تأثير انصهار هذه الكتل العملاقة على مستويات البحار والتيارات المحيطية العالمية.
وتعتمد التقنية الجديدة على تحليل صور الأقمار الاصطناعية لتحديد الأشكال الفريدة للجبال الجليدية عند انفصالها عن الأنهار أو الصفائح الجليدية، حيث يقوم النظام بربط الشظايا الصغيرة بالجبل الأصلي الذي انحدرت منه فيما يشبه بناء "شجرة نسب" لكل جبل جليدي.
ويعد هذا التطور نقلة نوعية مقارنة بالأساليب التقليدية التي كانت تعتمد على التتبع اليدوي لعدد محدود من الجبال الضخمة فقط، مما يتيح للعلماء اليوم مراقبة آلاف القطع الجليدية الصغيرة التي كانت تغيب عن حسابات التنبؤ المناخي.
وإلى جانب أهميتها العلمية، تبرز هذه الأداة كعنصر حيوي لتعزيز السلامة البحرية، إذ تساعد في رصد الكتل الجليدية التي تشكل خطراً على حركة السفن في المناطق
القطبية
.
ومع تسارع معدلات انفصال الجبال الجليدية نتيجة الاحتباس الحراري والنشاط
البشري
، يراهن الخبراء على أن هذا الذكاء الاصطناعي سيوفر بيانات فورية ودقيقة تساعد المجتمعات الدولية على الاستعداد بشكل أفضل لتداعيات التغيرات البيئية والمناخية المتلاحقة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
تجربة جديدة من "ستاربكس".. القهوة ترتبط بـ"الذكاء الاصطناعي"!
Lebanon 24
تجربة جديدة من "ستاربكس".. القهوة ترتبط بـ"الذكاء الاصطناعي"!
06/02/2026 12:10:06
06/02/2026 12:10:06
Lebanon 24
Lebanon 24
أبل تدخل عالم الذكاء الاصطناعي في تطوير التطبيقات مع Xcode الجديد
Lebanon 24
أبل تدخل عالم الذكاء الاصطناعي في تطوير التطبيقات مع Xcode الجديد
06/02/2026 12:10:06
06/02/2026 12:10:06
Lebanon 24
Lebanon 24
جابر: من الضروري نقل دوائرنا الحكومية إلى عالم الذكاء الإصطناعي
Lebanon 24
جابر: من الضروري نقل دوائرنا الحكومية إلى عالم الذكاء الإصطناعي
06/02/2026 12:10:06
06/02/2026 12:10:06
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف تحوّل الذكاء الاصطناعي من أداة مساعدة إلى شريك إنتاج؟
Lebanon 24
كيف تحوّل الذكاء الاصطناعي من أداة مساعدة إلى شريك إنتاج؟
06/02/2026 12:10:06
06/02/2026 12:10:06
Lebanon 24
Lebanon 24
متفرقات
تكنولوجيا وعلوم
الذكاء الاصطناعي
البريطانية
أنتاركتيكا
البريطاني
القطبية
الفريد
التيار
البشري
قد يعجبك أيضاً
ظاهرة كونية "مرعبة".. ثقب أسود يلتهم جرماً سماوياً
Lebanon 24
ظاهرة كونية "مرعبة".. ثقب أسود يلتهم جرماً سماوياً
00:17 | 2026-02-06
06/02/2026 12:17:18
Lebanon 24
Lebanon 24
باحثون يحققون توزيع مفتاح كمي مستقل عن الأجهزة على مدى 62 ميلاً عبر الألياف الضوئية
Lebanon 24
باحثون يحققون توزيع مفتاح كمي مستقل عن الأجهزة على مدى 62 ميلاً عبر الألياف الضوئية
23:00 | 2026-02-05
05/02/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
منصة مبتكرة تجمع البشر بالذكاء الاصطناعي
Lebanon 24
منصة مبتكرة تجمع البشر بالذكاء الاصطناعي
16:00 | 2026-02-05
05/02/2026 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
النساء أم الرجال… من يشعر بمخاطر الذكاء الاصطناعي أكثر؟
Lebanon 24
النساء أم الرجال… من يشعر بمخاطر الذكاء الاصطناعي أكثر؟
14:00 | 2026-02-05
05/02/2026 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Codex من أوبن إيه آي... الذكاء الاصطناعي يشرف على فرق البرمجة
Lebanon 24
Codex من أوبن إيه آي... الذكاء الاصطناعي يشرف على فرق البرمجة
12:44 | 2026-02-05
05/02/2026 12:44:56
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
عن الزيادات على الرواتب... إليكم آخر خبر من وزير الماليّة
Lebanon 24
عن الزيادات على الرواتب... إليكم آخر خبر من وزير الماليّة
13:13 | 2026-02-05
05/02/2026 01:13:58
Lebanon 24
Lebanon 24
غليانٌ في البقاع.. "ساعة الصفر" حُدِّدت والتحرك يبدأ غداً
Lebanon 24
غليانٌ في البقاع.. "ساعة الصفر" حُدِّدت والتحرك يبدأ غداً
09:31 | 2026-02-05
05/02/2026 09:31:23
Lebanon 24
Lebanon 24
أهمّ البنوك العالمية تتوقع.. الذهب سيصل إلى هذه الأسعار
Lebanon 24
أهمّ البنوك العالمية تتوقع.. الذهب سيصل إلى هذه الأسعار
06:16 | 2026-02-05
05/02/2026 06:16:13
Lebanon 24
Lebanon 24
بيانٌ للصليب الأحمر... وتحذير عاجل للمواطنين
Lebanon 24
بيانٌ للصليب الأحمر... وتحذير عاجل للمواطنين
13:20 | 2026-02-05
05/02/2026 01:20:05
Lebanon 24
Lebanon 24
من أبرز الطهاة... رحيل "شيف" شهير جدّاً عن 54 عاماً (صورة)
Lebanon 24
من أبرز الطهاة... رحيل "شيف" شهير جدّاً عن 54 عاماً (صورة)
11:45 | 2026-02-05
05/02/2026 11:45:44
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
00:17 | 2026-02-06
ظاهرة كونية "مرعبة".. ثقب أسود يلتهم جرماً سماوياً
23:00 | 2026-02-05
باحثون يحققون توزيع مفتاح كمي مستقل عن الأجهزة على مدى 62 ميلاً عبر الألياف الضوئية
16:00 | 2026-02-05
منصة مبتكرة تجمع البشر بالذكاء الاصطناعي
14:00 | 2026-02-05
النساء أم الرجال… من يشعر بمخاطر الذكاء الاصطناعي أكثر؟
12:44 | 2026-02-05
Codex من أوبن إيه آي... الذكاء الاصطناعي يشرف على فرق البرمجة
10:40 | 2026-02-05
من بوابة هواتف Xperia.. "سوني" تستعد لعودة قوية عالميًا
فيديو
قبل عيد الحب... ماريو كرم يطلق أغنيته عشق ممنوع
Lebanon 24
قبل عيد الحب... ماريو كرم يطلق أغنيته عشق ممنوع
06:30 | 2026-02-05
06/02/2026 12:10:06
Lebanon 24
Lebanon 24
"اللبناني محطوط عجنب".. ممثلة قديرة تتحدث عن تقاضي نجوم سوريا أجورا أعلى من نجوم لبنان (فيديو)
Lebanon 24
"اللبناني محطوط عجنب".. ممثلة قديرة تتحدث عن تقاضي نجوم سوريا أجورا أعلى من نجوم لبنان (فيديو)
04:28 | 2026-02-05
06/02/2026 12:10:06
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد غياب طويل.. شاهدوا كيف أصبحت نجمة "ستار أكاديمي" بهاء الكافي (فيديو)
Lebanon 24
بعد غياب طويل.. شاهدوا كيف أصبحت نجمة "ستار أكاديمي" بهاء الكافي (فيديو)
02:10 | 2026-02-05
06/02/2026 12:10:06
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24