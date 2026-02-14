تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تكنولوجيا وعلوم
السنغال تطلق منصة إلكترونية للإبلاغ عن الجرائم الرقمية بشكل آمن
Lebanon 24
14-02-2026
|
09:26
A-
A+
photos
0
A+
A-
أطلقت السنغال منصة إلكترونية جديدة تحمل عنوان (signalementcyber)، تتيح الإبلاغ بشكل آمن وسري عن الجرائم الرقمية، بما في ذلك عمليات الاحتيال الإلكتروني، وعمليات النصب عبر خدمات تحويل الأموال عبر الهاتف المحمول، إضافة إلى حالات التحرش الإلكتروني والاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت.
وأورد ذلك موقع "افريقيا 24" الاخباري الافريقي، مشيرا الى انه تم تطوير المنصة من قبل
الشرطة الوطنية
بهدف تسهيل الإبلاغ عن الحوادث وتمكين الضحايا من متابعة ملفاتهم.
كما ركزت المنصة بشكل خاص على حماية الأطفال، وذلك في ظل النمو المتسارع لجرائم الإنترنت المرتبط بتوسع التحول الرقمي في القارة الإفريقية.
