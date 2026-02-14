السنغال تطلق منصة إلكترونية للإبلاغ عن الجرائم الرقمية بشكل آمن

أطلقت السنغال منصة إلكترونية جديدة تحمل عنوان (signalementcyber)، تتيح الإبلاغ بشكل آمن وسري عن الجرائم الرقمية، بما في ذلك عمليات الاحتيال الإلكتروني، وعمليات النصب عبر خدمات تحويل الأموال عبر الهاتف المحمول، إضافة إلى حالات التحرش الإلكتروني والاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت.وأورد ذلك موقع "افريقيا 24" الاخباري الافريقي، مشيرا الى انه تم تطوير المنصة من قبل بهدف تسهيل الإبلاغ عن الحوادث وتمكين الضحايا من متابعة ملفاتهم.كما ركزت المنصة بشكل خاص على حماية الأطفال، وذلك في ظل النمو المتسارع لجرائم الإنترنت المرتبط بتوسع التحول الرقمي في القارة الإفريقية.