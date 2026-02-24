Anthropic تتهم شركات صينية بسرقة بيانات Claude

اتهمت شركة Anthropic ثلاث شركات صينية كبرى في مجال باستخدام حسابات مزيفة وخدمات بروكسي لاستخراج بيانات من نماذجها Claude بهدف تدريب أنظمة منافسة.

وقالت الشركة التي تتخذ من سان مقراً لها إن الشركات DeepSeek وMiniMax Group Inc. وMoonshot نفذت أكثر من 16 مليون تبادل مع نموذج Claude عن طريق إنشاء آلاف الحسابات الوهمية وتجاوز آليات الكشف، في ما يُعرف بتقنية "التقطير" (Distillation) التي تستخدم لتدريب نماذج أصغر على مخرجات أنظمة أكبر وأكثر تطوراً.

وأضافت Anthropic أن النشاط خالف شروط الخدمة الخاصة بها، وكان الهدف منه إعادة بناء قدرات Claude المتقدمة. ووفقاً للشركة، فقد قام DeepSeek وحده بأكثر من 150 ألف تبادل، بينما بلغت مساهمة MiniMax أكثر من 13 مليون تفاعل.

وتأتي هذه الاتهامات بعد أسبوع تقريباً من تقديم OpenAI بقيادة مزاعم مشابهة ضد مطورين صينيين، ما يزيد من التدقيق في حول ما إذا كانت هذه الشركات الصينية تستفيد من أنظمة أمريكية لتسريع تقدمها.

وأكدت Anthropic أنها حددت الجهات الفاعلة "بثقة عالية" عبر تحليل عناوين الإنترنت والبيانات الوصفية، مشيرة إلى استخدام شبكات بروكسي لإخفاء الهوية وتجاوز القيود الجغرافية.

وتشهد طفرة في الذكاء الاصطناعي، إذ أطلقت DeepSeek نموذج R1 العام الماضي بتكلفة أقل بكثير من الأنظمة الرائدة، بينما أعلنت MiniMax دخولها الأسواق العامة، وتسعى Moonshot للحصول على تقييم بـ10 مليارات دولار في جولة تمويل جديدة.

وذكرت Anthropic أنها عززت أنظمة الكشف والتحقق لديها لمواجهة محاولات التقطير واسعة النطاق، وأنها تشارك المعلومات مع مطوري الذكاء الاصطناعي الآخرين، مؤكدة أن "هذه الهجمات تتطلب استجابة منسقة بين شركات الذكاء الاصطناعي ومزودي الخدمات السحابية وصانعي السياسات".