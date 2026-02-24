أيدي روبوتية تنجز مهام البشر بدقة عالية

أعلنت شركة الروبوتات الناشئة LinkerBot تطوير أيدي روبوتية متقدمة للبشر الآليين، تتيح تنفيذ مهام دقيقة تشبه قدرات اليد البشرية، بما في ذلك الأعمال المنزلية والصناعية.

تأسست الشركة عام 2023 على يد أليكس تشو يونغ، ونجحت في تصميم مجموعة من الأيدي الروبوتية ذات درجات حرية متعددة لتلبية احتياجات مختلفة، كما جمعت مؤخراً حوالي 217 مليون دولار في جولة تمويلية من الفئة B لتوسيع فريق البحث لديها بحلول نهاية 2026.

وتتمتع الأيدي الروبوتية بمرونة كبيرة، حيث يصل نموذج O6 إلى 11 درجة حرية، فيما يوفر النموذج المتقدم L30 حوالي 20 درجة حرية، مع قدرة قبضة تصل إلى 50 كغ ووزن خفيف يبلغ 370 غراماً، ما يسمح بتنفيذ حركات دقيقة ومعقدة.

ويهدف مؤسس الشركة إلى "بناء مليون يد روبوتية لتعلم مليون مهارة"، من الأعمال المنزلية إلى الاستخدامات الصناعية والطبية، من خلال مكتبة LinkerSkillNet التي تحول مهارات الإنسان إلى قدرات قابلة لإعادة الاستخدام في الروبوتات، وتشمل حالياً حوالي 500 مهارة، مع توقع مضاعفتها كل ستة أشهر.

وتعكس هذه الخطوة تقدماً كبيراً نحو تطوير روبوتات قادرة على مساعدة البشر في حياتهم اليومية وفي مختلف الصناعات، بدءاً من الطهي والمساج إلى المهام الدقيقة في المجال الطبي.