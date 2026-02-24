تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
18
o
بيروت
18
o
طرابلس
18
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
17
o
جونية
15
o
النبطية
11
o
زحلة
14
o
بعلبك
6
o
بشري
14
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
بسبب وسادات الأمان الهوائية.. Opel تستدعي أكثر من 900 ألف سيارة حول العالم
Lebanon 24
24-02-2026
|
07:10
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت شركة Opel عن استدعاء أكثر من 900 ألف سيارة من سياراتها المباعة حول العالم، بسبب مشكلة في وسادات الأمان الهوائية المصنعة من قبل شركة Takata
اليابانية
.
يتعلق الاستدعاء بعيب محتمل في جهاز نفخ الوسادة الهوائية للسائق، فعند انتفاخ الوسادة الهوائية قد يتراكم ضغط زائد داخلها، ما قد يؤدي في بعض الحالات إلى تمزق الغلاف الخارجي وتناثر شظايا معدنية داخل المقصورة قد تسبب إصابات خطيرة للسائق والركاب.
يشمل الاستدعاء نماذج Astra، وCascada، وMeriva، وMokka، وVectra، وZafira، و Signum التي أنتجتها الشركة ما بين عامي 2003 و2018، ويمكن لمالكي تلك السيارات التحقق من الأمر عبر زيارة موقع Opel الرسمي على الإنترنت وإدخال رمز (VIN) الخاص بمركبتهم، أو من خلال وكلاء الشركة حول العالم، ليتم استبدال الوسادة الهوائية في مركباتهم مجانا. (روسيا اليوم)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
المفوض الأممي لشؤون اللاجئين: أكثر من 900 ألف لاجئ سوداني وصلوا إلى تشاد منذ نيسان 2023
Lebanon 24
المفوض الأممي لشؤون اللاجئين: أكثر من 900 ألف لاجئ سوداني وصلوا إلى تشاد منذ نيسان 2023
24/02/2026 16:18:02
24/02/2026 16:18:02
Lebanon 24
Lebanon 24
شركة BMW تستدعي مئات الآلاف من سياراتها حول العالم.. إليكم السبب
Lebanon 24
شركة BMW تستدعي مئات الآلاف من سياراتها حول العالم.. إليكم السبب
24/02/2026 16:18:02
24/02/2026 16:18:02
Lebanon 24
Lebanon 24
أ ف ب: انقطاع الكهرباء عن أكثر من 600 ألف أمريكي بسبب العاصفة
Lebanon 24
أ ف ب: انقطاع الكهرباء عن أكثر من 600 ألف أمريكي بسبب العاصفة
24/02/2026 16:18:02
24/02/2026 16:18:02
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب الثلوج.. تصادم بين أكثر من 100 سيارة وشاحنة (فيديو)
Lebanon 24
بسبب الثلوج.. تصادم بين أكثر من 100 سيارة وشاحنة (فيديو)
24/02/2026 16:18:02
24/02/2026 16:18:02
Lebanon 24
Lebanon 24
روسيا اليوم
اليابانية
اليابان
شركة م
إنترنت
روسيا
إنتر
ترنت
قد يعجبك أيضاً
شحادة: نعمل على وضع الأسس التنظيمية والقانونية للتحوّل الرقمي والذكاء الاصطناعي
Lebanon 24
شحادة: نعمل على وضع الأسس التنظيمية والقانونية للتحوّل الرقمي والذكاء الاصطناعي
06:00 | 2026-02-24
24/02/2026 06:00:49
Lebanon 24
Lebanon 24
أيدي روبوتية تنجز مهام البشر بدقة عالية
Lebanon 24
أيدي روبوتية تنجز مهام البشر بدقة عالية
04:30 | 2026-02-24
24/02/2026 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Anthropic تتهم شركات صينية بسرقة بيانات Claude
Lebanon 24
Anthropic تتهم شركات صينية بسرقة بيانات Claude
03:31 | 2026-02-24
24/02/2026 03:31:15
Lebanon 24
Lebanon 24
أول خسوف كلي للقمر لعام 2026.. اليكم الموعد
Lebanon 24
أول خسوف كلي للقمر لعام 2026.. اليكم الموعد
01:11 | 2026-02-24
24/02/2026 01:11:14
Lebanon 24
Lebanon 24
"الذكاء الإصطناعي" يغزو الفضاء الرقمي.. كيف تغيرت قواعد اللعبة السيبرانية؟
Lebanon 24
"الذكاء الإصطناعي" يغزو الفضاء الرقمي.. كيف تغيرت قواعد اللعبة السيبرانية؟
23:00 | 2026-02-23
23/02/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
آخر خبر عن الرواتب.. متى ستُدفع وكيف؟
Lebanon 24
آخر خبر عن الرواتب.. متى ستُدفع وكيف؟
12:25 | 2026-02-23
23/02/2026 12:25:05
Lebanon 24
Lebanon 24
لمن يسحب أمواله بالدولار.. خطوة جديدة حصلت
Lebanon 24
لمن يسحب أمواله بالدولار.. خطوة جديدة حصلت
13:59 | 2026-02-23
23/02/2026 01:59:28
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة إسرائيلية وصلت إلى "حزب الله".. تقارير من تل أبيب تتحدّث عن الأمر
Lebanon 24
رسالة إسرائيلية وصلت إلى "حزب الله".. تقارير من تل أبيب تتحدّث عن الأمر
13:00 | 2026-02-23
23/02/2026 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه خطة إسرائيل ضد لبنان.. "جيروزاليم بوست" تكشفها
Lebanon 24
هذه خطة إسرائيل ضد لبنان.. "جيروزاليم بوست" تكشفها
15:36 | 2026-02-23
23/02/2026 03:36:27
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير يتلقاه ترامب.. إقرأوا ماذا قال موقع أميركي
Lebanon 24
تحذير يتلقاه ترامب.. إقرأوا ماذا قال موقع أميركي
14:42 | 2026-02-23
23/02/2026 02:42:22
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
06:00 | 2026-02-24
شحادة: نعمل على وضع الأسس التنظيمية والقانونية للتحوّل الرقمي والذكاء الاصطناعي
04:30 | 2026-02-24
أيدي روبوتية تنجز مهام البشر بدقة عالية
03:31 | 2026-02-24
Anthropic تتهم شركات صينية بسرقة بيانات Claude
01:11 | 2026-02-24
أول خسوف كلي للقمر لعام 2026.. اليكم الموعد
23:00 | 2026-02-23
"الذكاء الإصطناعي" يغزو الفضاء الرقمي.. كيف تغيرت قواعد اللعبة السيبرانية؟
16:51 | 2026-02-23
ليست "تكتونية" فقط.. "سر" خلف زلازل الأرض كشفته دراسة حديثة!
فيديو
بعد عرض حلقتها التي تضمنت إساءة لها.. فنانة ستقاضي رامز جلال
Lebanon 24
بعد عرض حلقتها التي تضمنت إساءة لها.. فنانة ستقاضي رامز جلال
23:00 | 2026-02-21
24/02/2026 16:18:02
Lebanon 24
Lebanon 24
"اسناني اتكسرت مش مصدقة".. هذا ما حصل مع فنانة شهيرة في برنامج "رامز جلال" (فيديو)
Lebanon 24
"اسناني اتكسرت مش مصدقة".. هذا ما حصل مع فنانة شهيرة في برنامج "رامز جلال" (فيديو)
12:36 | 2026-02-21
24/02/2026 16:18:02
Lebanon 24
Lebanon 24
تمنت إنجاب الكثير من الأطفال.. دينا الشربيني تكشف تفاصيل عن حياتها الشخصية (فيديو)
Lebanon 24
تمنت إنجاب الكثير من الأطفال.. دينا الشربيني تكشف تفاصيل عن حياتها الشخصية (فيديو)
04:06 | 2026-02-21
24/02/2026 16:18:02
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24