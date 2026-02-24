تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
بسبب وسادات الأمان الهوائية.. Opel تستدعي أكثر من 900 ألف سيارة حول العالم

Lebanon 24
24-02-2026 | 07:10
A-
A+
بسبب وسادات الأمان الهوائية.. Opel تستدعي أكثر من 900 ألف سيارة حول العالم
بسبب وسادات الأمان الهوائية.. Opel تستدعي أكثر من 900 ألف سيارة حول العالم photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلنت شركة Opel عن استدعاء أكثر من 900 ألف سيارة من سياراتها المباعة حول العالم، بسبب مشكلة في وسادات الأمان الهوائية المصنعة من قبل شركة Takata اليابانية
 
يتعلق الاستدعاء بعيب محتمل في جهاز نفخ الوسادة الهوائية للسائق، فعند انتفاخ الوسادة الهوائية قد يتراكم ضغط زائد داخلها، ما قد يؤدي في بعض الحالات إلى تمزق الغلاف الخارجي وتناثر شظايا معدنية داخل المقصورة قد تسبب إصابات خطيرة للسائق والركاب.

يشمل الاستدعاء نماذج Astra، وCascada، وMeriva، وMokka، وVectra، وZafira، و Signum التي أنتجتها الشركة ما بين عامي 2003 و2018، ويمكن لمالكي تلك السيارات التحقق من الأمر عبر زيارة موقع Opel الرسمي على الإنترنت وإدخال رمز (VIN) الخاص بمركبتهم، أو من خلال وكلاء الشركة حول العالم، ليتم استبدال الوسادة الهوائية في مركباتهم مجانا. (روسيا اليوم) 
 
 
